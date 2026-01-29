Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок»

MForum.ru
На глобальном рынке, где средний сегмент разрывается между амбициями китайских брендов и консервативным подходом Samsung, Motorola делает ставку на проверенную временем формулу. Новые Moto G77 и G67 — это не попытка удивить инновациями, а точечная шлифовка концепции «большой экран, большая батарея, неубиваемая сборка».
Позиционируясь как старшая модель, G77 делает два важных преимущества:
Аппаратную основу Motorola G77 составляет MediaTek Dimensity 6400, его дополняют до 12/512 ГБ. Устройство соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, получило защиту IP64 и аккумулятор на 5200 мАч с зарядкой 30 Вт. Стоимость в Великобритании установлена на отметке £250.
Младшая модель G67 демонстрирует мастерство стратегической экономии. Она сохраняет от старшего брата самое важное для массового пользователя:
Экономия достигается за счёт менее производительного чипа Dimensity 6300, упрощённой камеры 50 МП (Sony Lytia 600), снижения защиты до IP63 и более скромных вариантов ОЗУ (4/6 ГБ). Всё это позволяет установить цену в £200.
Исходя из параметров новинок можно отменить, что:
G77 и G67 Motorola не пытаются победить в гонке характеристик с Xiaomi или Realme. Вместо этого компания занимает стратегически устойчивую нишу «разумного выбора для прагматиков». Её целевой покупатель — тот, кто ищет не самый мощный чип, а максимально выносливое устройство с хорошим экраном и уверенной автономностью за £200-250.
Это прямой ответ на такие модели, как Samsung Galaxy A26 или Nokia G series, и попытка переманить консервативных пользователей, скептически относящихся к избыточно «геймерскому» или «камерофонному» позиционированию конкурентов. В условиях экономической неопределённости подобный прагматичный, лишённый маркетинговых излишеств подход может оказаться как никогда востребованным. Motorola напоминает, что иногда главной инновацией является не новизна, а безупречное исполнение проверенной временем концепции.
© Антон Печеровый,
