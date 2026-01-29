Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок»

Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок»

29.01.2026, MForum.ru

На глобальном рынке, где средний сегмент разрывается между амбициями китайских брендов и консервативным подходом Samsung, Motorola делает ставку на проверенную временем формулу. Новые Moto G77 и G67 — это не попытка удивить инновациями, а точечная шлифовка концепции «большой экран, большая батарея, неубиваемая сборка».

Позиционируясь как старшая модель, G77 делает два важных преимущества:

  • Яркий экран: 6.78-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1.5K, частотой 120 Гц и высокой для своего класса яркостью 5000 нит.
  • Фоточасть с зумом: Основная камера на 108 МП с поддержкой 3-кратного зума — редкая возможность в этом ценовом диапазоне.

Аппаратную основу Motorola G77 составляет MediaTek Dimensity 6400, его дополняют до 12/512 ГБ. Устройство соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, получило защиту IP64 и аккумулятор на 5200 мАч с зарядкой 30 Вт. Стоимость в Великобритании установлена на отметке £250.

Младшая модель G67 демонстрирует мастерство стратегической экономии. Она сохраняет от старшего брата самое важное для массового пользователя:

  • 6.78-дюймовый 120 Гц AMOLED-экран с защитой Gorilla Glass 7i.
  • Батарею 5200 мАч с 30-ваттной зарядкой.
  • Прочность по стандарту MIL-STD-810H.

Экономия достигается за счёт менее производительного чипа Dimensity 6300, упрощённой камеры 50 МП (Sony Lytia 600), снижения защиты до IP63 и более скромных вариантов ОЗУ (4/6 ГБ). Всё это позволяет установить цену в £200.

Исходя из параметров новинок можно отменить, что:

  • AMOLED 120 Гц — новый стандарт. Компания отказывается от LCD даже в самой доступной модели, поднимая планку для всего сегмента.
  • Надёжность — не роскошь. Акцент на сертификацию MIL-STD-810H и защиту Gorilla Glass 7i говорит о том, что долговечность корпуса — ключевая ценность для целевой аудитории.
  • Чёткое разделение. Разница в £50 даёт покупателю простой выбор: чуть больше камер и мощности (G77) или максимальная экономия без потери основы (G67).

G77 и G67 Motorola не пытаются победить в гонке характеристик с Xiaomi или Realme. Вместо этого компания занимает стратегически устойчивую нишу «разумного выбора для прагматиков». Её целевой покупатель — тот, кто ищет не самый мощный чип, а максимально выносливое устройство с хорошим экраном и уверенной автономностью за £200-250.

Это прямой ответ на такие модели, как Samsung Galaxy A26 или Nokia G series, и попытка переманить консервативных пользователей, скептически относящихся к избыточно «геймерскому» или «камерофонному» позиционированию конкурентов. В условиях экономической неопределённости подобный прагматичный, лишённый маркетинговых излишеств подход может оказаться как никогда востребованным. Motorola напоминает, что иногда главной инновацией является не новизна, а безупречное исполнение проверенной временем концепции.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

