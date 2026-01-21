Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит

MForum.ru
21.01.2026,
Кажется, Motorola решила перезагрузить философию линейки «Fusion». Согласно масштабному сливу, Edge 70 Fusion (внутреннее имя «Avenger» — «Мститель») готовится совершить качественный скачок, сделав ставку на: невероятную автономность, экстремальную яркость экрана и радикальный апгрейд платформы.
Главный апдейт – смена процессорной платформы. Если Edge 60 Fusion базировался на MediaTek Dimensity 7400, новая модель, согласно утечке, будет построена на Snapdragon 7s Gen 3. Этот шаг может быть направлен на улучшение энергоэффективности и восприятия бренда в ключевом для Motorola сегменте.
Не менее важно то, что емкость аккумулятора совершает гигантский скачок с 5500 мАч до 7000 мАч при поддержке 68-ваттной быстрой зарядки. Такой запас в сочетании с экономичным чипсетом, сулит автономность, выходящую далеко за рамки типичного уровня.
Визуальная идентичность строится вокруг 6.78-дюймовой квадоизогнутой OLED-панели (quad-curved) с частотой 144 Гц. Цифра, которая поражает воображение, — заявленная пиковая яркость в 5200 нит с поддержкой HDR10+. Если это соответствует реальности, устройство станет одним из самых читаемых на солнце на рынке. Экран защитит стекло Gorilla Glass 7i.
В фоточасти ожидается разумный апгрейд: основным сенсором станет 50 МП сенсор Sony Lytia, что обещает улучшение качества при слабом свете. Фронтальная камера — 32 МП. В дизайне сделан акцент на тактильность: задняя панель получит текстуру, вдохновлённую нейлоном и льном, что должно обеспечить приятный хват и уникальное восприятие. Заявлена также защита по стандарту IP68/IP69.
Устройство предположительно выйдет с Android 16 на борту с обещанием трёх лет обновлений ОС. Конфигурации памяти – 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Цветов пять, в пяти цветах от классического синего до необычного Sporting Green.
С одной стороны, гигантская батарея и ярчайший экран – ответ на запросы прагматичных пользователей, уставших от постоянной подзарядки и плохой читаемости на улице. С другой — премиальные материалы, защита IP68/IP69 и топовый экран — это вызов таким «омоложённым флагманам», как Nothing Phone (3) или Galaxy A7x.
В целом создается впечатление, что компания отказывается от роли тихого последователя и делает ставку на создание уникального продукта с выраженными ключевыми преимуществами. Такой подход может переопределить ожидания от сегмента: теперь мало предложить хороший процессор и камеру — нужно выделяться либо автономностью, либо экраном. И Edge 70 Fusion напоминает всем, что Motorola умеет создавать смелые устройства.
© Антон Печеровый,
