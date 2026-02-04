Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс?

MForum.ru
04.02.2026,
Появление моделей будущих флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S12 Ultra/S12+ и часов Galaxy Watch Ultra 2/9 в глобальных базах данных за полгода до ожидаемой презентации – не просто утечка. Это сигнал о долгосрочной продуктовой стратегии компании, которая стремится избежать «каннибализации» внимания и сформировать для каждой категории отдельный новостной цикл и статус.
Ключевой тренд последних лет — разделение анонсов. Если Galaxy S-серия традиционно открывает год в январе-феврале, то планшеты и умные часы переместились на второе крупное Galaxy Unpacked в конце лета (август-сентябрь). Это стратегически верно по нескольким причинам:
Появление в базе именно моделей SM-X946B (Tab S12 Ultra) и SM-X846B (Tab S12+) при отсутствии базового Tab S12 — интригующий сигнал. После возвращения модели «Plus» в линейке Tab S11, Samsung, возможно, снова экспериментирует с позиционированием. Исчезновение стандартной модели может означать:
Для часов появление SM-L716U (Watch Ultra 2) и SM-L345U (Watch 9) подтверждает успех прошлогодней стратегии. Ультра-версия, позиционируемая как «Garmin от Samsung» для экстремальных видов спорта, доказала свою жизнеспособность и получит продолжение. Основная серия Watch 9, вероятно, будет делать акцент на повседневном здоровье, дизайне и интеграции с экосистемой.
Спецификации устройств остаются загадкой, но ключевой вопрос для Samsung в 2026 году — не «сколько ядер в процессоре», а «какие уникальные рабочие процессы они обеспечат».
Ранние утечки о Tab S12 и Watch Ultra 2 — это первый намёк на вторую крупную волну продуктов Samsung в 2026 году. Их отдельный анонс — это демонстрация силы экосистемы, где каждое устройство играет свою роль, но усиливает ценность других.
Главный вызов для Samsung — не просто выпустить технически совершенные гаджеты, а создать между ними такие связи и уникальные фичи, которые сделают одновременное владение смартфоном Galaxy S26, планшетом Tab S12 и часами Watch Ultra 2 не роскошью, а осмысленной и выгодной инвестицией в единую цифровую среду. Именно на это, судя по раскладке, компания и делает основную ставку.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru
03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru