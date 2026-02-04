Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс?

04.02.2026, MForum.ru

Появление моделей будущих флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S12 Ultra/S12+ и часов Galaxy Watch Ultra 2/9 в глобальных базах данных за полгода до ожидаемой презентации – не просто утечка. Это сигнал о долгосрочной продуктовой стратегии компании, которая стремится избежать «каннибализации» внимания и сформировать для каждой категории отдельный новостной цикл и статус.

Ключевой тренд последних лет — разделение анонсов. Если Galaxy S-серия традиционно открывает год в январе-феврале, то планшеты и умные часы переместились на второе крупное Galaxy Unpacked в конце лета (август-сентябрь). Это стратегически верно по нескольким причинам:

Фокус на продукте: В августе у Tab S12 и Watch Ultra 2 не будет необходимости «кричать» о себе в одном мероприятии с главными «денежными генераторами» — смартфонами. Они получат внимание прессы и потребителей.

Формирование отдельного рынка: Это подчёркивает, что флагманские планшеты и часы — не аксессуары, а самостоятельные высокомаржинальные продукты с собственной аудиторией (креативные профессионалы, студенты, бизнес-пользователи для планшетов; спортсмены и адепты ЗОЖ для часов).

Напомнить о себе перед осенью: Своевременный анонс позволяет Samsung занять внимение и полки магазинов перед осенним наступлением Apple с новыми iPad и Apple Watch.

Появление в базе именно моделей SM-X946B (Tab S12 Ultra) и SM-X846B (Tab S12+) при отсутствии базового Tab S12 — интригующий сигнал. После возвращения модели «Plus» в линейке Tab S11, Samsung, возможно, снова экспериментирует с позиционированием. Исчезновение стандартной модели может означать:

Повышение среднего чека: Смещение всей линейки вверх по цене, где «Plus» становится новой точкой входа, а Ultra — абсолютным топом.

Более чёткую дифференциацию: Разрыв между Tab S12+ и S12 Ultra может быть меньше, чем между когда-то существовавшим базовым и Ultra-вариантами, делая выбор проще.

Для часов появление SM-L716U (Watch Ultra 2) и SM-L345U (Watch 9) подтверждает успех прошлогодней стратегии. Ультра-версия, позиционируемая как «Garmin от Samsung» для экстремальных видов спорта, доказала свою жизнеспособность и получит продолжение. Основная серия Watch 9, вероятно, будет делать акцент на повседневном здоровье, дизайне и интеграции с экосистемой.

Спецификации устройств остаются загадкой, но ключевой вопрос для Samsung в 2026 году — не «сколько ядер в процессоре», а «какие уникальные рабочие процессы они обеспечат».

Для Tab S12: Критически важным станет развитие софта — действительно ли Dex станет заменой ноутбуку для большего числа людей? Получит ли S Pen новые профессиональные функции? Как будет улучшена многозадачность на больших экранах?

Для Watch Ultra 2: Помимо новых датчиков, важен прогресс в точности измерений (особенно ЭКГ и давления) и автономности. Успех модели зависит от того, сможет ли она окончательно убедить серьёзных спортсменов перейти с узкоспециализированных брендов.

Ранние утечки о Tab S12 и Watch Ultra 2 — это первый намёк на вторую крупную волну продуктов Samsung в 2026 году. Их отдельный анонс — это демонстрация силы экосистемы, где каждое устройство играет свою роль, но усиливает ценность других.

Главный вызов для Samsung — не просто выпустить технически совершенные гаджеты, а создать между ними такие связи и уникальные фичи, которые сделают одновременное владение смартфоном Galaxy S26, планшетом Tab S12 и часами Watch Ultra 2 не роскошью, а осмысленной и выгодной инвестицией в единую цифровую среду. Именно на это, судя по раскладке, компания и делает основную ставку.