Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс?

MForum.ru

Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс?

04.02.2026, MForum.ru

Появление моделей будущих флагманских планшетов Samsung Galaxy Tab S12 Ultra/S12+ и часов Galaxy Watch Ultra 2/9 в глобальных базах данных за полгода до ожидаемой презентации – не просто утечка. Это сигнал о долгосрочной продуктовой стратегии компании, которая стремится избежать «каннибализации» внимания и сформировать для каждой категории отдельный новостной цикл и статус.

Ключевой тренд последних лет — разделение анонсов. Если Galaxy S-серия традиционно открывает год в январе-феврале, то планшеты и умные часы переместились на второе крупное Galaxy Unpacked в конце лета (август-сентябрь). Это стратегически верно по нескольким причинам:

  • Фокус на продукте: В августе у Tab S12 и Watch Ultra 2 не будет необходимости «кричать» о себе в одном мероприятии с главными «денежными генераторами» — смартфонами. Они получат внимание прессы и потребителей.
  • Формирование отдельного рынка: Это подчёркивает, что флагманские планшеты и часы — не аксессуары, а самостоятельные высокомаржинальные продукты с собственной аудиторией (креативные профессионалы, студенты, бизнес-пользователи для планшетов; спортсмены и адепты ЗОЖ для часов).
  • Напомнить о себе перед осенью: Своевременный анонс позволяет Samsung занять внимение и полки магазинов перед осенним наступлением Apple с новыми iPad и Apple Watch.

Появление в базе именно моделей SM-X946B (Tab S12 Ultra) и SM-X846B (Tab S12+) при отсутствии базового Tab S12 — интригующий сигнал. После возвращения модели «Plus» в линейке Tab S11, Samsung, возможно, снова экспериментирует с позиционированием. Исчезновение стандартной модели может означать:

  • Повышение среднего чека: Смещение всей линейки вверх по цене, где «Plus» становится новой точкой входа, а Ultra — абсолютным топом.
  • Более чёткую дифференциацию: Разрыв между Tab S12+ и S12 Ultra может быть меньше, чем между когда-то существовавшим базовым и Ultra-вариантами, делая выбор проще.

Для часов появление SM-L716U (Watch Ultra 2) и SM-L345U (Watch 9) подтверждает успех прошлогодней стратегии. Ультра-версия, позиционируемая как «Garmin от Samsung» для экстремальных видов спорта, доказала свою жизнеспособность и получит продолжение. Основная серия Watch 9, вероятно, будет делать акцент на повседневном здоровье, дизайне и интеграции с экосистемой.

Спецификации устройств остаются загадкой, но ключевой вопрос для Samsung в 2026 году — не «сколько ядер в процессоре», а «какие уникальные рабочие процессы они обеспечат».

  • Для Tab S12: Критически важным станет развитие софта — действительно ли Dex станет заменой ноутбуку для большего числа людей? Получит ли S Pen новые профессиональные функции? Как будет улучшена многозадачность на больших экранах?
  • Для Watch Ultra 2: Помимо новых датчиков, важен прогресс в точности измерений (особенно ЭКГ и давления) и автономности. Успех модели зависит от того, сможет ли она окончательно убедить серьёзных спортсменов перейти с узкоспециализированных брендов.

Ранние утечки о Tab S12 и Watch Ultra 2 — это первый намёк на вторую крупную волну продуктов Samsung в 2026 году. Их отдельный анонс — это демонстрация силы экосистемы, где каждое устройство играет свою роль, но усиливает ценность других.

Главный вызов для Samsung — не просто выпустить технически совершенные гаджеты, а создать между ними такие связи и уникальные фичи, которые сделают одновременное владение смартфоном Galaxy S26, планшетом Tab S12 и часами Watch Ultra 2 не роскошью, а осмысленной и выгодной инвестицией в единую цифровую среду. Именно на это, судя по раскладке, компания и делает основную ставку.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

04.02. [Новинки] Слухи: Зачем планшетам и часам свой отдельный анонс? / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: POCO делает ставку на сверхъёмкие батареи / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Redmi K Pad 2 получит флагманский чип и батарею 9000 мАч / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F70e с акцентом на дизайн и автономность дебютирует 9 февраля / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru

02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru

30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru

28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru

28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru

27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru

27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru

26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: