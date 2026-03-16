Мобильная связь: МегаФон в Татарстане – назначен новый директор

16.03.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о назначении Валерия Бурунова директором регионального отделения в Татарстане. С 2022 года он занимал аналогичную должность в Мордовии.

Валерий Бурунов, фото пресс-службы МегаФон

Под руководством Бурунова в Мордовии за прошлый год построено и модернизировано более 240 объектов связи в городах и 19 районах республики. Также реализованы проекты в сфере кибербезопасности, облачных технологий и интернета вещей совместно с госструктурами и бизнесом.

В новой должности топ-менеджер будет отвечать за масштабирование бизнеса в массовом, корпоративном и государственном сегментах, расширение покрытия LTE и реализацию цифровых проектов. В числе задач также улучшение клиентского опыта, развитие дистрибуции и рост абонентской базы.

«Татарстан – один из самых динамичных регионов страны и фокусный для нашего бизнеса. По количеству и масштабу проводимых мероприятий он сопоставим со столицей, что задает высокую планку для инфраструктуры связи. Валерий более 20 лет занимает руководящие должности в телекоммуникационных компаниях. Уверена, что его экспертиза поможет реализовать в республике самые амбициозные проекты», – комментирует директор по региональному развитию МегаФона в Поволжье Инна Джур.

У Валерия Борунова - два высших образования (финансы и правоведение) и ученая степень кандидата экономических наук.

Михаил Русинов, ранее занимавший должность директора в Татарстане, продолжит работу в компании в качестве руководителя департамента по развитию корпоративного бизнеса МегаФона в регионах Поволжья.

