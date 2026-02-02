Кадры телекома: Алексей Рубцов назначен коммерческим директором ООО Манго Телеком

MForum.ru
02.02.2026,
Алексей Рубцов будет отвечать за единую коммерческую стратегию группы компаний, а также за развитие решений в области унифицированных коммуникаций и маркетинговых технологий. Среди его актуальных задач - укреплении позиций группы компаний на ключевых рынках, развитии партнёрской сети Mango Office, а также вывод продуктов и сервисов на новые рынки.
Алексей Рубцов, коммерческий директор ООО "Манго Телеком", фото - пресс-службы компании
Алексей Рубцов работает в российском телекоме более 12 лет, развивая B2B-направления. В 2014-2020 годы он занимал руководящие позиции в АО «МТТ», где отвечал за развитие унифицированных коммуникаций и работу с корпоративными клиентами. Под его руководством компания увеличила долю рынка и запустила интеллектуальную коммуникационную платформу (PaaS) для B2B-, B2G- и B2O-партнёров.
С 2020 года работал в ПАО «Вымпелком», возглавляя дирекцию по работе с крупным бизнесом, а с 2022 года — корпоративный блок Московского региона. За это время объём бизнеса региона вырос более чем на треть, увеличилась клиентская база, а коммерческая модель была перестроена под новые продуктовые направления — от облачных сервисов до цифровых и рекламных решений для бизнеса.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги кадры телекома назначения Алексей Рубцов Манго-Телеком
--
Публикации по теме:
19.01. [Новости компаний] Кадры: Максим Иванов назначен директором по ИИ Билайна / MForum.ru
14.01. [Новости компаний] Производство электроники: Сергей Касаев назначен исполнительным директором НПФ Микран / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] Кадры: Илья Саттаров войдет в состав топ-менеджмента МегаФон в позиции зам. генерального директора / MForum.ru
01.11. [Новости компаний] Кадры. Назначения: Андрей Зотов возглавит облачный бизнес Билайна / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] Кадры: Павел Фомин назначен директором МТС в республике Хакасия / MForum.ru
02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 и Reno 16: как два бренда одной группы готовят радикально разные революции / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Представлены Redmi Buds 8 Pro с коаксиальными драйверами и шумодавом 55 дБ за $57 / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
30.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G17 и G17 Power / MForum.ru
30.01. [Новинки] Слухи: Рендеры Samsung Galaxy A57 и A37 показали минимум внешних изменений / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31d – 4G-смартфон с батареей-рекордсменом и защитой IP69+ / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Motorola G77 и G67 обновляют канон доступных «рабочих лошадок» / MForum.ru
28.01. [Новинки] ПО: Apple ставит рекорд поддержки – 13-летний iPhone 5s получил критическое обновление в 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: iQOO готовит 15R с чипом 3 нм и рекордом Antutu / MForum.ru
28.01. [Новинки] Анонсы: В Индии представлен Vivo X200T с тройной камерой Zeiss, чипом 3 нм и ценой €550 / MForum.ru
27.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X9s получит двойную 200 МП камеру в компактном корпусе / MForum.ru
27.01. [Новинки] Анонсы: HMD Watch X1 и P1 — смарт-часы для тех, кому не нужен смартфон на запястье / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru
26.01. [Новинки] Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла дизайн и характеристики Samsung Galaxy A57 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru