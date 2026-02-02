Кадры телекома: Алексей Рубцов назначен коммерческим директором ООО Манго Телеком

02.02.2026, MForum.ru

Алексей Рубцов будет отвечать за единую коммерческую стратегию группы компаний, а также за развитие решений в области унифицированных коммуникаций и маркетинговых технологий. Среди его актуальных задач - укреплении позиций группы компаний на ключевых рынках, развитии партнёрской сети Mango Office, а также вывод продуктов и сервисов на новые рынки.

Алексей Рубцов, коммерческий директор ООО "Манго Телеком", фото - пресс-службы компании

Алексей Рубцов работает в российском телекоме более 12 лет, развивая B2B-направления. В 2014-2020 годы он занимал руководящие позиции в АО «МТТ», где отвечал за развитие унифицированных коммуникаций и работу с корпоративными клиентами. Под его руководством компания увеличила долю рынка и запустила интеллектуальную коммуникационную платформу (PaaS) для B2B-, B2G- и B2O-партнёров.

С 2020 года работал в ПАО «Вымпелком», возглавляя дирекцию по работе с крупным бизнесом, а с 2022 года — корпоративный блок Московского региона. За это время объём бизнеса региона вырос более чем на треть, увеличилась клиентская база, а коммерческая модель была перестроена под новые продуктовые направления — от облачных сервисов до цифровых и рекламных решений для бизнеса.

