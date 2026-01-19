Кадры: Максим Иванов назначен директором по ИИ Билайна

19.01.2026, MForum.ru

В этой роли Максим Иванов будет отвечать за развитие ИИ-направления компании, внедрение решений на базе искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы, а также за создание и масштабирование ИИ-продуктов для клиентов и внутренних команд.





Максим Иванов, фото - пресс-службы Билайн

Максим Иванов более 15 лет работал в сфере цифровых технологий, аналитики и разработки ИИ-решений для крупного бизнеса. В 2022–2025 годах, в роли директора по ИИ в компании «СберБизнесСофт» и управляющего директора «Сбера» он отвечал за создание и развитие практики внедрения ИИ для внешних клиентов. Под его руководством команда занималась как созданием коммерческих ИИ-продуктов, так и реализацией проектов для сегментов B2B и B2G.

В 2025 году Максим Иванов возглавил AI-трансформацию группы БКС в должности вице-президента по искусственному интеллекту. В этой роли он организовал процессы работы с ИИ-инициативами и стратегию холдинга, сформировал централизованную экспертизу и команду, а также запустил ряд ИИ-сервисов для сотрудников и клиентов.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Мы хорошо понимаем, где и как технологии и инструменты на базе ИИ способны сформировать новые точки роста, создать конкурентные преимущества, а также улучшить внутренние процессы и клиентский сервис. Поэтому ИИ для нас — это один из ключевых элементов новой стратегии Билайна.

Наша цель — встроить ИИ в ДНК компании: от разработки сервисов до внутренних процессов и принятия управленческих решений. Опыт Максима в реализации масштабных AI-трансформаций, создании коммерческих продуктов и выстраивании сильных команд поможет нам быстрее двигаться в этом направлении и создавать дополнительные возможности для клиентов и бизнеса».

Максим Иванов окончил МФТИ по направлению «прикладные математика и физика», а также Российскую экономическую школу. Кроме того, он является спикером ведущих технологических конференций, полуфиналистом конкурса «Лидеры России» и обладателем ведомственных наград за вклад в цифровую трансформацию.

