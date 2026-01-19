Кадры: Максим Иванов назначен директором по ИИ Билайна

MForum.ru
19.01.2026,
В этой роли Максим Иванов будет отвечать за развитие ИИ-направления компании, внедрение решений на базе искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы, а также за создание и масштабирование ИИ-продуктов для клиентов и внутренних команд.
Максим Иванов, фото - пресс-службы Билайн
Максим Иванов более 15 лет работал в сфере цифровых технологий, аналитики и разработки ИИ-решений для крупного бизнеса. В 2022–2025 годах, в роли директора по ИИ в компании «СберБизнесСофт» и управляющего директора «Сбера» он отвечал за создание и развитие практики внедрения ИИ для внешних клиентов. Под его руководством команда занималась как созданием коммерческих ИИ-продуктов, так и реализацией проектов для сегментов B2B и B2G.
В 2025 году Максим Иванов возглавил AI-трансформацию группы БКС в должности вице-президента по искусственному интеллекту. В этой роли он организовал процессы работы с ИИ-инициативами и стратегию холдинга, сформировал централизованную экспертизу и команду, а также запустил ряд ИИ-сервисов для сотрудников и клиентов.
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
«Мы хорошо понимаем, где и как технологии и инструменты на базе ИИ способны сформировать новые точки роста, создать конкурентные преимущества, а также улучшить внутренние процессы и клиентский сервис. Поэтому ИИ для нас — это один из ключевых элементов новой стратегии Билайна.
Наша цель — встроить ИИ в ДНК компании: от разработки сервисов до внутренних процессов и принятия управленческих решений. Опыт Максима в реализации масштабных AI-трансформаций, создании коммерческих продуктов и выстраивании сильных команд поможет нам быстрее двигаться в этом направлении и создавать дополнительные возможности для клиентов и бизнеса».
Максим Иванов окончил МФТИ по направлению «прикладные математика и физика», а также Российскую экономическую школу. Кроме того, он является спикером ведущих технологических конференций, полуфиналистом конкурса «Лидеры России» и обладателем ведомственных наград за вклад в цифровую трансформацию.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: кадры назначения Билайн Вымпелком
--
Публикации по теме:
14.01. [Новости компаний] Производство электроники: Сергей Касаев назначен исполнительным директором НПФ Микран / MForum.ru
17.11. [Новости компаний] Кадры: Илья Саттаров войдет в состав топ-менеджмента МегаФон в позиции зам. генерального директора / MForum.ru
01.11. [Новости компаний] Кадры. Назначения: Андрей Зотов возглавит облачный бизнес Билайна / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] Кадры: Павел Фомин назначен директором МТС в республике Хакасия / MForum.ru
28.04. [Новости компаний] Кадры: Максим Токаренко возглавил МегаФон в Сибири и на Дальнем Востоке в должности директора по региональному развитию / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru