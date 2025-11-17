Кадры: Илья Саттаров войдет в состав топ-менеджмента МегаФон в позиции зам. генерального директора

MForum.ru
17.11.2025,
К работе г-н Саттаров приступит с 25 ноября 2025 года. Пресс-служба оператора заявляет, что он будет отвечать за "повышение операционной эффективности и прибыльности бизнеса, развитие стратегических инициатив, автоматизацию ключевых процессов и совершенствование системы управления компанией".
«Назначение Ильи Саттарова — важный шаг в усилении управленческой команды МегаФона. Его опыт в построении устойчивых бизнес-моделей и реализации масштабных проектов позволит компании укрепить позиции на ключевых направлениях телеком-рынка», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
Краткая справка:
У Ильи Саттарова более 20 лет управленческого опыта в банковской, розничной и логистической отраслях. С 2000 по 2010 год он работал в Альфа-Банке, а затем в Банке Société Générale Восток, где отвечал за коммерческое развитие и региональное управление. В 2010–2018 годах входил в руководство компании «Магнит», прошел путь от директора по приобретению активов до первого заместителя генерального директора и члена правления. В 2019–2023 годах был генеральным директором группы компаний Globaltruck, одного из крупнейших российских игроков на рынке FTL-перевозок, а с 2023 года возглавлял и являлся соучредителем логистической компании АО «Национальный перевозчик» (бренд NATCAR).
