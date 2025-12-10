Кадры телекома: Глава МегаФон Хачатур Помбухчан признан лучшим CEO в России

Кадры телекома: Глава МегаФон Хачатур Помбухчан признан лучшим CEO в России

10.12.2025, MForum.ru

Это оценка Ассоциации менеджеров. Хачатур Помбухчан был удостоен главной награды рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» - лучший высший руководитель.

 

Хачатур Помбухчан, генеральный директор МегаФон, фото пресс-службы МегаФон

Ранее Хачатур Помбухчан уже признавался сильнейшим CEO в телекоме, эта награда закрепляет результаты его работы на уровне всего российского бизнеса.

«В этом году академики премии — ведущие топ-менеджеры из разных отраслей — проявили исключительное единство в голосовании. Впервые за последние 10 лет победителем стал руководитель из телеком-индустрии — Хачатур Помбухчан, которого профессиональное сообщество признало “Лучшим высшим руководителем в России”. Под его руководством МегаФон успешно укрепляет свои позиции и показывает результаты, которые служат ориентиром для бизнеса по всей стране», — отметил исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

«В управлении нет персональных побед. Любая личная награда — это результат командных усилий. Эта премия в очередной раз подтверждает, что в МегаФоне работает одна из сильнейших команд в стране», — отметил Хачатур Помбухчан.

 

Помимо генерального директора сильные позиции МегаФона в рейтинге Топ-1000 подтвердили сразу 15 топ-менеджеров компании. Первые места в своих категориях заняли семь ключевых директоров МегаФона: коммерческий директор Дмитрий Рудских, финансовый директор Денис Федотов, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян, директор по стратегическим коммуникациям и развитию бренда Елена Мартынова, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко и другие. Еще восемь руководителей вошли в тройку сильнейших профессионалов страны в своих направлениях. Итоговые позиции в рейтинге демонстрируют, что бизнес-результаты МегаФона получили высокую оценку сразу по нескольким важнейшим направлениям работы компании.

Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» публикуется ежегодно с 2001 года. Его принцип — «лучшие выбирают лучших»: топ-менеджеры крупных компаний оценивают достижения коллег в своих направлениях. Такой формат показывает реальное признание внутри отрасли. Проект курирует Ассоциация менеджеров, а результаты традиционно публикует «Коммерсантъ».

