Облачная инфраструктура: MWS Cloud втрое нарастила облачные мощности на Дальнем Востоке

10.12.2025, MForum.ru

MWS Cloud (входит в МТС Web Services) завершила масштабное расширение облачной инфраструктуры на Дальнем Востоке, в 3 раза увеличив вычислительные мощности во Владивостоке. Новые ресурсы позволяют компаниям региона получать доступ к высокопроизводительным облачным решениям без необходимости инвестировать в дорогостоящее оборудование или ожидать его поставки.

Для усиления облачной платформы на базе VMware в местном дата-центре были установлены современные серверы с высокочастотными процессорами на 3.25 ГГц и большим объёмом RAM. Такая конфигурация характерна для высоконагруженных систем, крупных баз данных, корпоративных решений уровня SAP и системы 1С. Также, на новых мощностях можно будет развернуть другие решения MWS Cloud, такие как инструменты аналитики данных или офисные приложения отечественных разработчиков.

Подключение к новым мощностям осуществляется через единый интерфейс MWS Cloud Platform, где можно удобно управлять всеми собственными ресурсами в одном месте. В то время как гибкая модель тарификации Pay-as-you-go позволяет оплатить только фактическое потребление мощностей, что особенно удобно при переменных нагрузках и сезонных колебаниях трафика.

Виртуальная инфраструктура развёрнута в ЦОД и соответствует уровню надёжности TIER III. Ранее, в 2025 году MWS Cloud так же в 3,3 раза расширила вычислительные мощности в Сибири.

«Мы стремимся, чтобы компании в разных частях страны могли получать доступ к облачным ресурсам вблизи своих производственных площадок. В рамках этой стратегии несколько лет назад MWS Cloud запустила зону доступности во Владивостоке. За эти годы потребление облачных сервисов на дальнем Востоке значительно выросло. Поэтому, чтобы удовлетворить потребности местного бизнеса в вычислительных мощностях, MWS Cloud более чем в 3 раза расширила мощности в дата-центре во Владивостоке. Это позволит местному бизнесу ещё больше увеличить использование облачных мощностей и быстрее масштабировать собственные ИТ-системы», — отметил директор продуктового стрима "Вычисление, хранение и инфраструктура МТС Web Services (MWS)" Павел Брагин.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: кадры телекома МегаФон награды рейтинг

--