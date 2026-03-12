Проводной интернет: В Дом.ру видят возможность дополнительного заработка на абонентах с большим потреблением трафика

12.03.2026, MForum.ru

Тем из абонентов компании, кто потребляет более 3 ТБ в месяц, независимо от тарифа, теперь могут снизить скорость после исчерпания этого лимита до 50 Мбит/с. Интересно, было ли это прописано в договоре и, если нет, насколько законны изменения договора в одностороннем порядке?

Пользователю, столкнувшемуся с такими действиями провайдера, придется решить - устроит ли его пользование услугами данного провайдера с таким ограничением по скорости до конца расчетного периода?

Если нет, то можно:

✦ поискать себе другого провайдера;

✦ подождать начала следующего расчетного периода (но есть риск, что ситуация повторится);

✦ заплатить дополнительно (в сообщении компании не говорится - сколько) - тогда вернется скорость, соответствующая тарифу

✦ обратиться с жалобой в надзорные организации

По данным компании, с ограничениями могут столкнуться менее 1% пользователей, т.к. среднее потребление 85% клиентов компании, по ее данным, не превышает 500 ГБ.

теги: проводной интернет тарифы ограничение скорости скачивания

© Алексей Бойко, MForum.ru

