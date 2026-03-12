Проводной интернет: В Дом.ру видят возможность дополнительного заработка на абонентах с большим потреблением трафика

MForum.ru
12.03.2026,
Тем из абонентов компании, кто потребляет более 3 ТБ в месяц, независимо от тарифа, теперь могут снизить скорость после исчерпания этого лимита до 50 Мбит/с. Интересно, было ли это прописано в договоре и, если нет, насколько законны изменения договора в одностороннем порядке?
Пользователю, столкнувшемуся с такими действиями провайдера, придется решить - устроит ли его пользование услугами данного провайдера с таким ограничением по скорости до конца расчетного периода?
Если нет, то можно:
✦ поискать себе другого провайдера;
✦ подождать начала следующего расчетного периода (но есть риск, что ситуация повторится);
✦ заплатить дополнительно (в сообщении компании не говорится - сколько) - тогда вернется скорость, соответствующая тарифу
✦ обратиться с жалобой в надзорные организации
По данным компании, с ограничениями могут столкнуться менее 1% пользователей, т.к. среднее потребление 85% клиентов компании, по ее данным, не превышает 500 ГБ.
--
теги: проводной интернет тарифы ограничение скорости скачивания
--
Публикации по теме:
12.03. [Новости компаний] Проводной интернет: МТС в Кировской области подключил к гигабитному интернету 19 тысяч семей в 2025 году / MForum.ru
27.02. [Новости компаний] Проводной интернет: МТС провела тесты технологии 50G PON - были достигнуты скорости домашнего интернета до 38 Гбит/с / MForum.ru
24.02. [Новости компаний] Проводной интернет: МТС в Амурской области - оператор расширил гигабитный фиксированный доступ в Свободном / MForum.ru
18.02. [Новости компаний] Проводной интернет: Согласно проекту Минцифры, провайдеры смогут расторгнуть договор с абонентом, не согласным на замену медной линии на оптику в ходе плановых работ провайдера / MForum.ru
10.02. [Новости компаний] Фиксированный доступ: Билайн в Московском регионе - оператор улучшил качество услуги доступа в интернет в МКД / MForum.ru
