Проводной интернет: МТС в Амурской области - оператор расширил гигабитный фиксированный доступ в Свободном

24.02.2026, MForum.ru

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Свободном. По данным компании, более 230 семей, проживающих в центральной и северной частях города, получили доступ к домашнему интернету и сервисам экосистемы МТС на скорости до 1 Гбит/с.

Гигабитная сеть МТС развернулась в Центральном, Управленческом, а также Северном и Лазовском районах Свободного. Скоростной домашний интернет заработал в многоквартирных домах на улицах Литвиновская, Управленческая, Ленина, Лазо, Парниковая, Мухина, Серова и Станиславского.

«МТС продолжает работу по расширению сети фиксированного интернета в Амурской области. Строительство новых сетей волоконно-оптических линий связи, позволяет обновить существующую телеком-инфраструктуру интернет-скоростями до 1 Гбит/с и создать основу для дальнейшего развития сети. Только в прошлом году в области было сдано в эксплуатацию более шести тысяч новых квартир. Заезжая в новые квадраты, новосёлы приобретают бытовую технику и электронику, устанавливают элементы умного дома, различные датчики, которые требуют высокие скоростные характеристики при подключении к сети. «Гигабит» позволяет обеспечить эту потребность, а жители могут с комфортом пользоваться домашним интернетом, мобильной связью и цифровыми сервисами», - рассказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: фиксированный доступ проводной доступ фиксированный интернет Амурская область МТС

--