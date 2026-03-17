Анонсы: Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69

17.03.2026, MForum.ru

Компания Vivo представила в Индии новый смартфон Y-серии — Y51 Pro 5G, который приходит на смену прошлогодней модели Y31 Pro 5G. Новинка делает ставку на три вещи: огромный аккумулятор, серьезную защиту от воды и свежий производительный чипсет. Рассказываем подробности.

Y51 Pro 5G оснастили 6.75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Для бюджетно-среднего сегмента это стандартный набор: плавность интерфейса обеспечена, но четкости картинки чуть меньше, чем хотелось бы.

Внутри — MediaTek Dimensity 7360-Turbo, свежий 4-нанометровый процессор, ориентированный на баланс производительности и энергоэффективности. Оперативной памяти до 8 ГБ типа LPDDR4X, накопитель — UFS 3.1 объемом до 256 ГБ. Для повседневных задач и нетребовательных игр запас мощности достаточный.

Аккумулятор емкостью 7200 мАч — серьезная заявка на лидерство по автономности. В паре с энергоэффективным чипом и HD-экраном это обещает несколько дней работы без подзарядки. Поддерживается быстрая зарядка 44 Вт — не рекорд, но для такого объема вполне достойно.

Второй неожиданный бонус — защита IP68 и IP69. Последний стандарт означает устойчивость к горячей воде и пару, что для смартфонов ценой от 270 долларов большая редкость. Обычно такая защита встречается у флагманов или специализированных защищенных моделей.

Сзади установлена двойная камера: основной сенсор на 50 МП в компании с 2-мегапиксельным датчиком глубины. Фронталка — 8 МП для селфи и видеозвонков. Набор скромный, но для своей ценовой категории достаточный.

Из остального: сканер отпечатков сбоку, стереодинамики, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и два физических слота для SIM. Толщина корпуса — всего 7.8 мм при весе 219 граммов. Для батареи 7200 мАч это отличный показатель.

Цена версии 8/128 ГБ составляет 24 999 рупий (~$270), вариант 8/256 ГБ оценен в 27 999 рупий (~$305). Цвета Festive Red и Noble Gold. В Индии новинка уже доступна.

Vivo Y51 Pro 5G — пример точечной настройки продукта под конкретную аудиторию. Главные преимущества видны невооруженным глазом: рекордная защита IP68/IP69 и гигантская батарея. Для индийского рынка, где смартфоны часто страдают от пыли, влаги и нестабильной электросети, это весомые аргументы.

Цена от 24 999 рупий ставит новинку в прямую конкуренцию с такими аппаратами, как Samsung Galaxy A3х и Xiaomi Redmi Note 1х Pro. Но у конкурентов нет ни такой защиты, ни такой батареи. Vivo заняла нишу "рабочей лошадки" для тех, кому важна живучесть и автономность, а не количество мегапикселей или изогнутый экран.

Единственный компромисс — HD-разрешение дисплея. В 2026 году за 270–300 долларов хочется видеть хотя бы FHD+. Но, видимо, инженеры сознательно пожертвовали четкостью ради энергоэффективности и времени работы. Для целевой аудитории это может оказаться правильным выбором.