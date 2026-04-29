Мобильная связь: T-Mobile US улучшает широкополосный доступ, объединяя 5G-Advanced и Starlink

В арсенале T-Mobile US - сотовая связь 5G-Advanced, FWA, спутниковая связь от партнера и ВОЛС. Оператор комбинирует свои возможности, чтобы агрессивно наращивать долю рынка.

Американская компания T-Mobile US запустила SuperBroadband - управляемый корпоративный сервис, основанный на услуге 5G-Advanced и глобальном покрытии Starlink. В рамках этой услуги T-Mobile будет конкурировать прежде всего с операторами кабельного и оптоволоконного интернета.

Автономное ядро 5G T-Mobile переключает трафик между 5G-A и Starlink в режиме реального времени без ручного вмешательства при ухудшении качества сотового канала.

T-Mobile предлагает эту услугу в рамках четырех тарифных планов для малого бизнеса, крупных предприятий, государственных учреждений и образовательных организаций.

Кроме того, T-Mobile US создает совместные предприятия для работы на рынке FWA.

Первое из них, создано на условиях 50/50 с частной инвестиционной компанией Oak Hill Capital и в его рамках объединены два оператора ВОЛС на на северо-востоке США: GoNetspeed и Greenlight Networks. Объединенный оператор работает под названием T-Fiber by T-Mobile.

Ожидается, что еще до конца 2026 года сеть охватит более 1.3 млн домов в 8 штатах. T-Mobile инвестирует в проект около $2 млрд.

Также на условиях 50% T-Mobile инвестирует $700 млн в проект оператора i3 Brodband, предоставляющего услуги на базе ВОЛС в Иллинойсе, Миссури и части Род-Айленда. Планируется, что до конца 2026 года сеть охватит около 500.000 домов.

Как и в других аналогичных проектах T-Mobile, основой предложения является отсутствие годовых контрактов и прозрачное ценообразование. При этом строительство и эксплуатация сети остается на специализированном партнере.

T-Mobile - самый быстрорастущий поставщик ШПД в США вот уже 4 года подряд, в основном за счет 5G FWA. Периодически это вызывает вопросы - не исчерпается ли пропускная способность беспроводной сети - но пока что такого не происходит.

К 2030 году оператор ставит перед собой цель достичь абонентской базы в 18-19 млн подключенных по FWA или ВОЛС домов, включая 3-4 млн абонентов, которые получают услуги на базе ВОЛС.

