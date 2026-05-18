Это интересно: Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901

18.05.2026, MForum.ru

Рынок компактных камер для влоггинга — одна из немногих ниш, где еще есть пространство для роста, пока смартфоны упираются в физические ограничения (размер матрицы, оптика, стабилизация). DJI с серией Osmo Pocket (а затем и более крупные решения вроде Ronin) фактически монополизировала этот сегмент.

Публикация Digital Chat Station

Судя по утечкам, Vivo решила составить конкуренцию, используя свои наработки в области камер для смартфонов. 200-мегапиксельный сенсор Sony LYT-901 (1/1.1 дюйма) — это уровень ультрафлагманов (как у vivo X300 Ultra). В паре с вычислительной фотографией (алгоритмы из мобильных устройств) такой камера может превзойти DJI Osmo Pocket 3 по качеству изображения в условиях низкой освещенности, динамическому диапазону и детализации.

Планы на производство 1 млн единиц — амбициозно. Это значит, что Vivo либо уверена в успехе, либо планирует агрессивный маркетинг (возможно, привязку к своим смартфонам как аксессуара). Oppo, Huawei и Honor следуют той же логике: диверсификация, создание экосистемы, использование мобильных технологий в новых форм-факторах.

Однако есть риски: цена, компактная камера с 1/1.1-дюймовой матрицей будет стоить дороже, чем DJI Osmo Pocket 3, который сейчас стоит около 600 долларов. Скорее всего, Vivo Pocket будет в диапазоне 800–1000 долларов. Также нужен качественный софт для стабилизации, автофокуса и обработки видео — здесь у DJI большое преимущество.

Перенос запуска на конец 2026 года (после появления конкурентов) может быть связан с доработкой ПО или ожиданием выхода новых чипов с ISP, способных обрабатывать 200 МП видео в реальном времени.

Если Vivo (и Oppo, Huawei, Honor) смогут предложить качественную альтернативу DJI с лучшей камерой и интеграцией со смартфонами, это может «раскачать» рынок. Но для этого необходимо решить три проблемы: цена, софт, автономность. Иначе продукт останется нишевым, каким и был до сих пор.

В любом случае, начало производства в октябре и запуск в ноябре-декабре — это реалистичный срок. К этому моменту у конкурентов будет преимущество первого хода. Vivo придется догонять. Но если камера действительно будет на уровне флагманского смартфона, а цена — чуть ниже ожидаемой (например, 500-600 долларов), то Pocket может стать очень популярным. Пока же — ждем официального анонса.

