Это интересно: Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901

MForum.ru
18.05.2026,
Рынок компактных камер для влоггинга — одна из немногих ниш, где еще есть пространство для роста, пока смартфоны упираются в физические ограничения (размер матрицы, оптика, стабилизация). DJI с серией Osmo Pocket (а затем и более крупные решения вроде Ronin) фактически монополизировала этот сегмент.
Публикация Digital Chat Station
Судя по утечкам, Vivo решила составить конкуренцию, используя свои наработки в области камер для смартфонов. 200-мегапиксельный сенсор Sony LYT-901 (1/1.1 дюйма) — это уровень ультрафлагманов (как у vivo X300 Ultra). В паре с вычислительной фотографией (алгоритмы из мобильных устройств) такой камера может превзойти DJI Osmo Pocket 3 по качеству изображения в условиях низкой освещенности, динамическому диапазону и детализации.
Планы на производство 1 млн единиц — амбициозно. Это значит, что Vivo либо уверена в успехе, либо планирует агрессивный маркетинг (возможно, привязку к своим смартфонам как аксессуара). Oppo, Huawei и Honor следуют той же логике: диверсификация, создание экосистемы, использование мобильных технологий в новых форм-факторах.
Однако есть риски: цена, компактная камера с 1/1.1-дюймовой матрицей будет стоить дороже, чем DJI Osmo Pocket 3, который сейчас стоит около 600 долларов. Скорее всего, Vivo Pocket будет в диапазоне 800–1000 долларов. Также нужен качественный софт для стабилизации, автофокуса и обработки видео — здесь у DJI большое преимущество.
Перенос запуска на конец 2026 года (после появления конкурентов) может быть связан с доработкой ПО или ожиданием выхода новых чипов с ISP, способных обрабатывать 200 МП видео в реальном времени.
Если Vivo (и Oppo, Huawei, Honor) смогут предложить качественную альтернативу DJI с лучшей камерой и интеграцией со смартфонами, это может «раскачать» рынок. Но для этого необходимо решить три проблемы: цена, софт, автономность. Иначе продукт останется нишевым, каким и был до сих пор.
В любом случае, начало производства в октябре и запуск в ноябре-декабре — это реалистичный срок. К этому моменту у конкурентов будет преимущество первого хода. Vivo придется догонять. Но если камера действительно будет на уровне флагманского смартфона, а цена — чуть ниже ожидаемой (например, 500-600 долларов), то Pocket может стать очень популярным. Пока же — ждем официального анонса.
DJI Osmo Pocket 3
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
16.04. Vivo T5 Pro – 9020 мАч, 90 Вт, IP69 и Snapdragon 7s Gen 4 от 29 999 рупий
15.04. Motorola Razr 70 Ultra получит Snapdragon 8 Elite и батарею на 6% больше
06.04. Vivo T5 Pro с АКб 9020 мАч – "ультимативная мощь" или маркетинг?
02.04. Vivo Pad 6 Pro – 13.2-дюймовый 4K-экран, АКБ 13 000 мАч и Snapdragon 8 Elite Gen 5
31.03. Vivo X300 Ultra – 200 МП телевик с гиростабилизацией и почти дюймовый 35-мм модуль
31.03. Vivo X300s – 200 МП основная камера, АКБ 7100 мАч и цена от 720 долларов
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
26.03. Vivo X300s – 200 МП, перископ, батарея 7100 мАч и защита IP69
26.03. Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами
25.03. OnePlus 15T – компактный флагман с батареей 7500 мАч, защитой IP69K и экраном 165 Гц
17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69
17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов
11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч
19.05. МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс
18.05. МТС показала аэромобильные комплексы для оперативного развертывания мобильной сотовой связи 4G/5G на базе беспилотника с отечественной БС на борту
18.05. Билайн показал на ЦИПР-2026 сеть p5G на отечественном оборудовании
18.05. МТС запускает маркетплейс с решениями для цифровизации бизнеса
18.05. На телефонах клиентов Билайн в 11 городах появилась индикация 5G
18.05. Билайн и компания Yadro сообщают о запуске отечественного оборудования - базовой станции Yadro BTS 8100 в Нижнем Новгороде
18.05. МегаФон и Yadro запустили первую отечественную БС в городе-миллионнике
15.05. Специалисты по ИБ без опыта работы не нужны почти никому
15.05. Ericsson предупреждает операторов - они упускают возможности, связанные с 5G и ИИ
15.05. Рынок SiC и GaN в Китае демонстрирует интересные тренды
15.05. Прогноз развития телекоммуникационной отрасли России дадут на ЦИПР-2026
15.05. В NASA тестируют процессор нового поколения для использования в условиях космоса
15.05. МегаФон в Хабаровском крае – оператор провел рефарминг частот в сёлах с большим потреблением голосовых услуг
15.05. МТС обеспечила покрытием LTE станцию «Спортивная» в метро Новосибирска
15.05. Билайн в Пермском крае - 4G улучшен в 13 населенных пунктах к дачному сезону
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249