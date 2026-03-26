Анонсы: Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами

Представлены Samsung Galaxy A57 и A37 с IP68, Exynos 1680 и прежними камерами

26.03.2026, MForum.ru

Samsung обновил линейку Galaxy A-series, представив модели A57 5G и A37 5G. Оба смартфона получили ряд практических улучшений — в производительности, защите и программной обработке камер. Но в целом новинки сохранили знакомую по прошлому поколению концепцию.

Старшая модель построена на новом процессоре Exynos 1680, выполненном по 4-нанометровому техпроцессу. Ожидается, что чип обеспечит лучшую энергоэффективность и более плавную повседневную работу.

Главное аппаратное нововведение — защита IP68, заменившая прошлогоднюю IP67. Это означает полную пыленепроницаемость и возможность погружения на глубину до 1.5 метра на 30 минут. Для среднего сегмента такой уровень защиты — редкость.

Samsung немного поработала над дизайном: A57 стал тоньше и легче, рамки вокруг 6.7-дюймового Super AMOLED-дисплея уменьшились. Экран остался прежним: FHD+, 120 Гц, пиковая яркость 1900 нит.

Камеры не изменились аппаратно: 50 МП основной сенсор с OIS, 12 МП ультраширик, 5 МП макро и 12 МП фронталка. Улучшения, по заявлениям Samsung, коснулись программной обработки — особенно в условиях низкой освещенности.

Младшая модель, Galaxy A37 5G, работает на Exynos 1480 и также получила защиту IP68. Дисплей — такого же размера и яркости, как у A57. Камеры без изменений, но с улучшенной обработкой. Дизайн A37 не подвергся "похуданию": аппарат остался тяжелее и сохранил более толстые рамки вокруг экрана.

Оба смартфона работают под управлением One UI 8.5 на базе Android 16 и оснащены аккумулятором 5000 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт.

Цена и доступность

Galaxy A37 5G

  • 6/128 ГБ: 41 999 рупий (~€429)
  • 8/256 ГБ: 47 499 рупий (~€519)
  • 12/256 ГБ: 52 999 рупий

Galaxy A57 5G

  • 8/256 ГБ: 58 999 рупий (~€529)
  • 12/256 ГБ: 62 999 рупий (~€589)

Продажи обоих новинок стартуют 10 апреля.

Samsung выбрала максимально консервативный подход к обновлению A-серии. Вместо гонки за количеством мегапикселей или радикального редизайна — точечные улучшения в ключевых областях.

IP68 — главный козырь. В среднем сегменте такая защита встречается редко, и Samsung использует это как конкурентное преимущество перед китайскими брендами. Новый процессор Exynos 1680 в A57 должен обеспечить плавную работу и хорошую автономность.

Камеры остались прежними — и это самый спорный момент. Конкуренты в этом ценовом диапазоне (OnePlus, Xiaomi, vivo) уже предлагают перископические телевики и более продвинутые ультраширики. Samsung делает ставку на программную обработку, но насколько это компенсирует аппаратное отставание — покажет время.

Цены выросли по сравнению с прошлым поколением. A57 стартует с 58 999 рупий (около 630 долларов), что приближает его к зоне флагманов. В этой ценовой категории покупатели становятся требовательнее, и одного IP68 может быть недостаточно.

Тем не менее, для преданных фанатов бренда A57 и A37 остаются предсказуемо надежным выбором. Улучшенная защита, стабильная производительность и долгая поддержка (Samsung обещает 4 года обновлений ОС и 5 лет патчей безопасности) — это тот набор, который ценят массовые покупатели.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

