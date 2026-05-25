Спутниковая связь: StarLink обеспечит Центральную Азию быстрым интернетом из космоса – для всех желающих

25.05.2026,
Еще несколько лет тому назад вряд ли кому-то пришло бы в голову, что в «Станах» 5G и спутниковый интернет для любого человека появятся раньше, чем в России. Но теперь ситуация выглядит именно так. Да, в Центральной Азии телеком строится на покупном оборудовании и зарубежных технологиях, но, видимо, правительства стран Центральной Азии не опасаются тех зависимостей, которые это накладывает на их страны. Чудаки?
Факты: спутниковый интернет Starlink (компания SpaceX) официально запущен в Кыргызстане. В 2025 году Starlink начал официальную работу в Казахстане, с февраля 2026 года – в Таджикистане, запуск услуг американского провайдера спутникового интернета в Узбекистане и в Туркменистане ожидается до конца 2026 года. Позавидуем?
Запуск стал возможен после того, как в Кыргызстане завершили формирование соответствующей нормативной и регуляторной базы. В апреле 2026 года прошли переговоры премьер-министра Кыргызстана со старшим директором Starlink, стороны подвели итоги подготовительной работы и вот теперь за этим последовал официальный запуск.
Тарифы не назвать дешевыми, почти втрое выше, чем Казахстане, например. За безлимитный доступ к интернету без "белых списков" физлицу предлагается платить порядка $114 в месяц (10 тысяч сомов); за это обещаны скорости 135-305 Мбит/c «вниз» и 20-40 Мбит/с.
По материалам издания Spot, Узбекистан
спутниковая связь фиксированный интернет доступ интернет с орбиты StarLink SpaceX интернет-доступ низкоорбитальная Центральная Азия Кыргызстан
