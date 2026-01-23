Спутниковый интернет: Американская Iridium провела тестирование своей услуги NTN Direct (D2D)

23.01.2026, MForum.ru

Была показана успешная двусторонняя передача сообщений через сеть спутников компании на низкой околоземной орбите (НОО), рассказывает Mobile World Live. Эти тесты – лишь первые в череде планируемых. Тем не менее, коммерческий запуск услуг D2D компания планирует в 2026 году.

Iridium NTN Direct стремится предложить всем желающим на планете доступную стандартизированную услугу NB-IoT и услуги прямой связи с устройством (D2D) в рамках неназемной сети (NTN).

В ходе тестирования использовались новые алгоритмы обработки сигналов 5G, внедренные посредством обновлений программного обеспечения в программно-определяемую спутниковую группировку Iridium. Тестовые сообщения были отправлены с помощью маломощного модуля nRF9151 от Nordic Semiconductor.

Основываясь на стандарте 3GPP Release 19, компания Iridium делает ставку на стандартизированный подход к D2D-связи, поскольку использует свои существующие ресурсы и стандартные для отрасли чипсеты. Сеть Iridium работает в глобально скоординированном спектре L-диапазона, в случае Iridium это частоты 1616-1626.5 МГц.

Как ожидается, NTN Direct позволит компаниям-производителям смартфонов, OEM-производителям, производителям микросхем, мобильным операторам и разработчикам IoT-устройств, использующим технологии, основанные на стандарте 3GPP, использовать существующую низкоорбитальную сеть Iridium, состоящую из 66 активных спутников.

Сервис будет поддерживать сценарии роуминга, такие как обмен сообщениями, отслеживание и мониторинг для устройств Интернета вещей, а также приложения для промышленных устройств, например, международная грузовая логистика, дистанционный мониторинг коммунальных услуг, интеллектуальное сельское хозяйство и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Американская компания уже заключила партнерские соглашения с Deutsche Telekom и с Vodafone IoT.

