Спутниковый интернет: Американская Iridium провела тестирование своей услуги NTN Direct (D2D)

MForum.ru
23.01.2026,
Была показана успешная двусторонняя передача сообщений через сеть спутников компании на низкой околоземной орбите (НОО), рассказывает Mobile World Live. Эти тесты – лишь первые в череде планируемых. Тем не менее, коммерческий запуск услуг D2D компания планирует в 2026 году.
Iridium NTN Direct стремится предложить всем желающим на планете доступную стандартизированную услугу NB-IoT и услуги прямой связи с устройством (D2D) в рамках неназемной сети (NTN).
В ходе тестирования использовались новые алгоритмы обработки сигналов 5G, внедренные посредством обновлений программного обеспечения в программно-определяемую спутниковую группировку Iridium. Тестовые сообщения были отправлены с помощью маломощного модуля nRF9151 от Nordic Semiconductor.
Основываясь на стандарте 3GPP Release 19, компания Iridium делает ставку на стандартизированный подход к D2D-связи, поскольку использует свои существующие ресурсы и стандартные для отрасли чипсеты. Сеть Iridium работает в глобально скоординированном спектре L-диапазона, в случае Iridium это частоты 1616-1626.5 МГц.
Как ожидается, NTN Direct позволит компаниям-производителям смартфонов, OEM-производителям, производителям микросхем, мобильным операторам и разработчикам IoT-устройств, использующим технологии, основанные на стандарте 3GPP, использовать существующую низкоорбитальную сеть Iridium, состоящую из 66 активных спутников.
Сервис будет поддерживать сценарии роуминга, такие как обмен сообщениями, отслеживание и мониторинг для устройств Интернета вещей, а также приложения для промышленных устройств, например, международная грузовая логистика, дистанционный мониторинг коммунальных услуг, интеллектуальное сельское хозяйство и реагирование на чрезвычайные ситуации.
Американская компания уже заключила партнерские соглашения с Deutsche Telekom и с Vodafone IoT.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: спутниковая связь спутниковый интернет спутниковый IoT низкоорбитальная Iridium
--
Публикации по теме:
23.01. [Новости компаний] Спутниковый интернет: Планы запуска 16-ти спутников Рассвет в 2025 году не были реализованы / MForum.ru
10.01. [Новости компаний] Спутниковая связь: FCC даёт зелёный свет масштабному расширению SpaceX Starlink / MForum.ru
06.01. [Новости компаний] Спутниковый интернет: Starlink начинает снижение – компания переместит широкополосные спутники Starlink на орбиту 480 км / MForum.ru
30.12. [Новости компаний] Спутниковая связь: Как нам обустроить низкоорбитальные созвездия – можно ли улучшить Starlink? / MForum.ru
30.12. [Новости компаний] Спутниковая связь: Компания Sama X получила лицензию на развертывание услуг Starlink в Иордании / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru