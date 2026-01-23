Спутниковый интернет: Планы запуска 16-ти спутников Рассвет в 2025 году не были реализованы

23.01.2026, MForum.ru

Теперь их планируют запустить в 2026 году, сообщает КоммерсантЪ. Стоит отметить, что на общественном совете при Минцифры в декабре 2025 года сообщалось, что эти аппараты созданы. Я доверяю этой информации и предполагаю, что спутники действительно были созданы, но не получилось договориться об их запуске – эта версия идет вразрез с той, что предлагают неназванные источники Ъ. Так или иначе, факт в том, что появление аппаратов на орбите сдвигается вправо – ничего неожиданного.

Паспорт проекта предполагает, что к концу 2026 года на орбите должно быть уже 156 аппаратов, в 2027 году – 292, в 2028 – 318. Всего планировалось 24 запуска до 2030 года. Это довело бы количество аппаратов в группировке до 383. Сместятся ли вправо по временной шкале и эти сроки? Вполне вероятно.

По данным Forbes, уже определена цена абонентского терминала – 50 тысяч для физлиц, с абонентской платой в 8 тысяч в месяц, эти параметры ограничат спрос, тем более что получить в итоге можно будет не полноценный доступ к интернету, а то, что оставят от глобального интернета к моменту начала предоставления услуг.

У корпоративных клиентов попросят 250 тысяч за терминал, и 55 тысяч в месяц за услугу. Так что это будет, скорее, система для обслуживания госзаказчиков и крупного бизнеса, а не для массового потребителя, вряд ли мы увидим миллионы покупателей услуг Рассвета в России в ближайшие 5 лет.

