Спутниковая связь: FCC обновляет правила использования спутниковой связи - в SpaceX открывают шампанское

04.05.2026, MForum.ru

Американский регулятор разрешил повысить плотность потока энергии, излучаемой спутниками в направлении наземных устройств и наземными устройствами - в направлении спутников.

Прежнее значение держалось с конца 1990-х и на этих уровнях энергии было сложно организовать широкополосные каналы двусторонней связи даже в условиях низколетящих спутников.

И вот, быстрое голосование трех членов FCC, и старая нормативка отправляется в музей. «И сразу стало можно» задрать мощность излучения так, что с теми же спутниками добиться вплоть до 7-кратного роста пропускной способности ШПД.

(Строго говоря, не совсем «сразу», FCC сняла жесткие, заранее установленные лимиты эквивалентной плотности потока мощности (EPFD), заменив их системой добровольных соглашений между операторами систем на НОО и ГСО. То есть операторы НОО по прежнему не должны создавать помех спутникам ГСО - но это все же намного мягкие условия, чем раньше. Не должны операторы НОО мешать и работе наземных сетей сотовой связи).

Несмотря на оговорки, изменение регулирования означает, что американцев ждет солидное улучшение возможностей прямой спутниковой связи. Даже без запусков дополнительных спутников, которые продолжают поступать на низкие околоземные орбиты завидными для запаздывающих в этой теме стран темпами.

Благодаря одному решению, американские спутниковые сети связи D2D получили возможность конкурировать не только с операторами FWA, но также и с операторами кабельной связи. Американцам будет из чего выбрать.

Основной выгодаполучатель на сегодня - это SpaceX. Впрочем, и в Amazon Leo, уверен, радуются нововведению.

--

теги: спутниковая связь FCC регулирование низкоорбитальная спутниковая связь SpaceX плотность энергии

--