Встречи: Облачное доверие на ЦИПР-2026: гибридный баланс, государственный пример и контроль от железа до ПО

21.05.2026

На сессии «Корень облачного доверия» на ЦИПР-2026 участники сошлись во мнении, что главный барьер для использования облаков в критических отраслях - не сама технология, а прозрачные правила ответственности за инфраструктуру, данные и последствия инцидентов.

Крупные заказчики уже перестали спорить, стоит ли переходить в облако, и перешли к прагматичному вопросу: какие именно нагрузки с какими данными и при каких гарантиях можно переносить. При этом собственные и частные облака сохраняют важную роль там, где публичное облако пока не закрывает требования по безопасности или масштабу - они дают автоматизацию, переиспользование ресурсов и контроль. Гибридная модель стала практическим компромиссом: критичные системы остаются внутри периметра, а облако берёт на себя гибкость, тестовую разработку, аналитику и быстрое получение ресурсов.

Дефицит ЦОД, рост стоимости инфраструктуры и сокращение доступного дешёвого размещения подталкивают компании искать облачные и гибридные варианты даже там, где раньше предпочитали строить всё самостоятельно.

Для объектов КИИ и регулируемых отраслей ключевым стало не просто физическая защищённость, а возможность построить облако в собственном контуре контроля - с SOC, инструментами ИБ, регламентами и юридическими моделями ответственности. Публичное облако становится убедительнее благодаря доказуемой безопасности разработки, сертификации, аттестации, понятной сегментации и возможности проверить внутренние процессы провайдера.

Отдельной сложной зоной названы криптография и СКЗИ в облаке, однако участники отметили, что технические и регуляторные решения постепенно появляются и в этой области.

Государство воспринимается как важный драйвер доверия: примеры ГосТеха и гибридных государственных подходов становятся ориентиром для бизнеса.

Как подчеркнул Михаил Лобоцкий, и.о. генерального директора Cloud.ru:

«В большинстве отраслей облака можно использовать - вопрос скорее в головах и в модели доверия. Государство уже показало пример: проект ГосТех начался в 2020 году, затем появилась мультитенантная инсталляция, где в одном облаке работают разные организации. При требованиях к отечественному оборудованию, сертифицированным средствам защиты, платформе и аттестации это работает безопасно и надёжно».

Он также отметил, что даже публичное облако при правильной организации разработки даёт заказчику преимущество скорости - провайдер может выпускать обновления по несколько раз в день, контролируя инфраструктуру, а регуляторные требования к аттестации процесса обеспечивают соответствие каждого микрорелиза нормам безопасности.

Наконец, компания Astra продвигает идею доверенного облака «от железа до ПО»: облако на отечественном процессоре, собственная ОС, инструменты разработки и первый внутренний кейс эксплуатации призваны показать, что весь стек можно проверять и контролировать сквозным образом.

