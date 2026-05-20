Микроэлектроника: Забастовка на Samsung может серьезно усугубить кризис на мировом рынке памяти и ударить по России

MForum.ru

Микроэлектроника: Забастовка на Samsung может серьезно усугубить кризис на мировом рынке памяти и ударить по России

20.05.2026, MForum.ru

Переговоры между Samsung Electronics и её крупнейшим профсоюзом, представляющим около 50 тысяч работников полупроводникового подразделения, сегодня завершились провалом. Это значит, что уже завтра может начаться крупномасштабная забастовка.

Не так важно, из-за чего бастуют профсоюзы, тем более, что глазами конспиролога эта история выглядит как что-то, выходящее далеко за пределы интересов Samsung или Кореи. Известно, что хотя суд 18 мая частично удовлетворил иск Samsung о судебном запрете, обязав профсоюз поддерживать нормальный уровень производства, даже это не остановило профсоюзных лидеров. Так что интереснее теперь задуматься над возможными последствиями для мира и российских производителей микроэлектроники.

Экономические последствия для Южной Кореи могут оказаться катастрофическими. По оценкам Банка Кореи, полная остановка линий памяти способна сократить ВВП страны на 0,5 п.п. (при прогнозе роста в 2% на 2026 год), а прямые и косвенные потери составят около 30 трлн вон (~$20 млрд). В JPMorgan оценивает потенциальный удар по операционной прибыли Samsung в диапазоне от 21 трлн до 31 трлн вон, а премьер-министр Ким Мин Сок предупредил о «домино-эффекте» для более чем 1700 субподрядчиков. Samsung уже начала превентивно снижать загрузку линий, ограничивая запуск в производство новых пластин, что само по себе скажется на объемах производства памяти.

На глобальном рынке памяти забастовка грозит спровоцировать ситуацию, известную как идеальный шторм. Ещё до событий в Корее отрасль вошла в состояние острейшего дефицита: по данным TrendForce, цены на DRAM в первом квартале 2026 года взлетели на 90-95%, а Gartner прогнозирует рост на 125% по итогам 2026 года. Samsung контролирует около 40% мирового рынка DRAM и 30% рынка NAND Flash, и аналитики оценивают возможное сокращение глобальных поставок в 3-4% для DRAM и около 3% для NAND, что на фоне распроданных на год вперёд производственных мощностей неизбежно подстегнёт новый виток роста цен - производители уже предупредили о повышении ещё примерно на 40% во втором квартале 2026 года.

По цепочке добавленной стоимости рост цен быстро, как лесной пожар, перекинется на все сегменты электронной промышленности. Производители смартфонов и ноутбуков, и без того страдающие от «мемфляции», столкнутся с дальнейшим ростом себестоимости: встречаются оценки, что каждые 10% удорожания DRAM добавляют к цене флагманского смартфона 5-8%, а к себестоимости ноутбука – 12-18%.

Серьезный удар придется и по сегменту ИИ-серверов, критически зависящему от высокопроизводительной памяти HBM: Samsung - ключевой поставщик HBM для Nvidia, и любые перебои немедленно отразятся на всей экосистеме искусственного интеллекта.

Для России эта ситуация вдвойне неприятна. Страна практически полностью зависит от импорта памяти: собственное производство кристаллов для чипов DRAM и NAND, можно сказать, отсутствует. Российские сборщики вычислительной техники, включая производителей серверов и ПК, и без того испытывают колоссальное давление: по данным отраслевых источников, некоторые поставщики отказываются от участия в госзакупках из-за того, что прошлогодние цены на чипы, заложенные в тендерную документацию, уже не соответствуют текущей рыночной ситуации.

Дополнительным ударом стало повышение с 15 мая ввозных пошлин на чипы памяти с 0% до 15–20% - мера, призванная стимулировать локализацию, но в условиях проблем внутреннего производства лишь ускоряющая рост цен.

Дойдет ли до реального коллапса или Samsung и профсоюз в последний момент найдут компромисс (может вмешаться правительство Кореи, например) - вопрос открытый. Правительство Южной Кореи уже пригрозило применить механизм экстренного арбитража, позволяющий принудительно остановить забастовку на 30 дней, но профсоюзные лидеры заявляют о готовности продолжать борьбу, несмотря на многомиллионные штрафы. В любом случае, даже краткосрочная остановка крупнейшего в мире производителя памяти в момент, когда отрасль и без того трещит по швам, способна запустить каскадный эффект, последствия которого будут ощущаться во всем мире ещё долгие месяцы. Возможно, все и затеяно ради этих последствий.

--

теги: микроэлектроника производство памяти кризисы рынок памяти проблемы Samsung Electronics DRAM NAND забастовки

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

22.01. Тайваньская Compal предупреждает – рост цен на память будет влиять на отрасль и в 2026-2027 году

13.01. SK Hynix инвестирует почти $13 млрд в строительство завода по упаковке микросхем в Южной Корее

20.07. По оценкам TrendForce, в 3Q2022 цены на NAND-память снизятся на 8-13%

14.06. Планы наращивания внутреннего производства ИМС в Китае - насколько все реально?

14.02. Дайджест микроэлектроники: Ангстрем-Т, Рокор, TSMC, TMC Europe, НИИЭТ, Модуль и другие

16.01. В Gartner оценили рынок полупроводников в $476 млрд

24.09. Samsung защитит рынок памяти

13.08. От кремния к силицену; рынок памяти на взлете; технологический суверенитет не достижим; 5G разгонит спрос на GaN

27.07. Миру нужно больше микросхем; Рынок пластин будет расти; Hynex рвется в топ-3; Китайцы наводнят рынок памятью

02.07. Дайджест микроэлектроники: Китай рвется к лидерству. GlobalFoundries освоила силовую электронику. Рынок памяти на росте

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

20.05. ICT.Moscow: в мире сохраняется тренд на кооперацию в сфере 6G

20.05. Забастовка на Samsung может серьезно усугубить кризис на мировом рынке памяти и ударить по России

20.05. До конца 2026 года в Москве планируется запустить крупносерийное производство печатных плат

19.05. MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на ЦИПРе

19.05. ИКС Холдинг и МГТУ им. Баумана будут сотрудничать в рамках подготовки инженеров

19.05. Элемент-Технологии поставит компании Спинтроника около 20 тысяч блоков питания для ноутбуков и серверов

19.05. «Если говорить про линк, то давайте все-таки дадим его абоненту»

19.05. T2 и Mango Office запустили совместный продукт для бизнес-коммуникаций  

19.05. МТС установит в Нижегородской области около 60 новых БС отечественного производства

19.05. Владимир Месропян, МегаФон - актуальные мнения в цитатах с ЦИПР-2026

19.05. МТС развернет в Пермском крае порядка 50 отечественных БС

19.05. В «Байкал электроникс» задумываются над IPO?

19.05. МТС задействует в Кировской области более 40 отечественных БС до конца 2026 года

19.05. Байкал Электроникс собирается разработать CUDA-совместимые чипы на замену Nvidia

19.05. МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс

Все статьи >>

Новости

20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов

20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого

20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов

19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8

19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая

19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?

18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901

18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC

16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая

15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub

15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы

14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП

14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч

13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39

13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google

13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах

11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок

11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249

08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально

08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: