Микроэлектроника: Забастовка на Samsung может серьезно усугубить кризис на мировом рынке памяти и ударить по России

20.05.2026,
Переговоры между Samsung Electronics и её крупнейшим профсоюзом, представляющим около 50 тысяч работников полупроводникового подразделения, сегодня завершились провалом. Это значит, что уже завтра может начаться крупномасштабная забастовка.
Не так важно, из-за чего бастуют профсоюзы, тем более, что глазами конспиролога эта история выглядит как что-то, выходящее далеко за пределы интересов Samsung или Кореи. Известно, что хотя суд 18 мая частично удовлетворил иск Samsung о судебном запрете, обязав профсоюз поддерживать нормальный уровень производства, даже это не остановило профсоюзных лидеров. Так что интереснее теперь задуматься над возможными последствиями для мира и российских производителей микроэлектроники.
Экономические последствия для Южной Кореи могут оказаться катастрофическими. По оценкам Банка Кореи, полная остановка линий памяти способна сократить ВВП страны на 0,5 п.п. (при прогнозе роста в 2% на 2026 год), а прямые и косвенные потери составят около 30 трлн вон (~$20 млрд). В JPMorgan оценивает потенциальный удар по операционной прибыли Samsung в диапазоне от 21 трлн до 31 трлн вон, а премьер-министр Ким Мин Сок предупредил о «домино-эффекте» для более чем 1700 субподрядчиков. Samsung уже начала превентивно снижать загрузку линий, ограничивая запуск в производство новых пластин, что само по себе скажется на объемах производства памяти.
На глобальном рынке памяти забастовка грозит спровоцировать ситуацию, известную как идеальный шторм. Ещё до событий в Корее отрасль вошла в состояние острейшего дефицита: по данным TrendForce, цены на DRAM в первом квартале 2026 года взлетели на 90-95%, а Gartner прогнозирует рост на 125% по итогам 2026 года. Samsung контролирует около 40% мирового рынка DRAM и 30% рынка NAND Flash, и аналитики оценивают возможное сокращение глобальных поставок в 3-4% для DRAM и около 3% для NAND, что на фоне распроданных на год вперёд производственных мощностей неизбежно подстегнёт новый виток роста цен - производители уже предупредили о повышении ещё примерно на 40% во втором квартале 2026 года.
По цепочке добавленной стоимости рост цен быстро, как лесной пожар, перекинется на все сегменты электронной промышленности. Производители смартфонов и ноутбуков, и без того страдающие от «мемфляции», столкнутся с дальнейшим ростом себестоимости: встречаются оценки, что каждые 10% удорожания DRAM добавляют к цене флагманского смартфона 5-8%, а к себестоимости ноутбука – 12-18%.
Серьезный удар придется и по сегменту ИИ-серверов, критически зависящему от высокопроизводительной памяти HBM: Samsung - ключевой поставщик HBM для Nvidia, и любые перебои немедленно отразятся на всей экосистеме искусственного интеллекта.
Для России эта ситуация вдвойне неприятна. Страна практически полностью зависит от импорта памяти: собственное производство кристаллов для чипов DRAM и NAND, можно сказать, отсутствует. Российские сборщики вычислительной техники, включая производителей серверов и ПК, и без того испытывают колоссальное давление: по данным отраслевых источников, некоторые поставщики отказываются от участия в госзакупках из-за того, что прошлогодние цены на чипы, заложенные в тендерную документацию, уже не соответствуют текущей рыночной ситуации.
Дополнительным ударом стало повышение с 15 мая ввозных пошлин на чипы памяти с 0% до 15–20% - мера, призванная стимулировать локализацию, но в условиях проблем внутреннего производства лишь ускоряющая рост цен.
Дойдет ли до реального коллапса или Samsung и профсоюз в последний момент найдут компромисс (может вмешаться правительство Кореи, например) - вопрос открытый. Правительство Южной Кореи уже пригрозило применить механизм экстренного арбитража, позволяющий принудительно остановить забастовку на 30 дней, но профсоюзные лидеры заявляют о готовности продолжать борьбу, несмотря на многомиллионные штрафы. В любом случае, даже краткосрочная остановка крупнейшего в мире производителя памяти в момент, когда отрасль и без того трещит по швам, способна запустить каскадный эффект, последствия которого будут ощущаться во всем мире ещё долгие месяцы. Возможно, все и затеяно ради этих последствий.
микроэлектроника производство памяти кризисы рынок памяти проблемы Samsung Electronics DRAM NAND забастовки
