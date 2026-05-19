Кадры. Партнерские проекты: MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на ЦИПРе

19.05.2026, MForum.ru

19 мая на конференции генеральный директор MANGO OFFICE Денис Голованов и представители ИТ-холдинга Т1 подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве.

Одним из первых шагов в этом направлении стала интеграция цифровых продуктов MANGO OFFICE с HR-системой «Юнион». Решение ориентировано на компании, где критична скорость найма, и может увеличивать продуктивность рекрутеров в 6 раз и вдвое сокращать сроки закрытия вакансий.

«Сегодня коммуникационная инфраструктура – одна из ключевых элементов операционной устойчивости бизнеса и государственных организаций. Компаниям уже не подходят разрозненные инструменты для звонков, видеовстреч и переписок. Им нужны единые цифровые пространства, которые бесшовно встроены в операционные процессы. Вместе с опытом и экспертизой Т1 мы сможем решать такие задачи бизнеса еще эффективнее», - рассказал Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE.

«Сегодня рынок движется в сторону интегрированных платформ, объединяющих в себе сразу несколько инструментов. Совмещая экспертизу Т1 в создании корпоративных ИТ-решений и сильные коммуникационные технологии MANGO OFFICE, мы сможем предлагать рынку более востребованные решения - как для HR-направления, так и для других сфер и бизнес-процессов», - отметил Василий Саутин, коммерческий директор вертикали «Программные Решения» ИТ-холдинга Т1.

--

теги: стратегические партнерства стратегическое сотрудничество кадры айти цифровые платформы цифровые пространства ЦИПР-2026 ЦИПР

--