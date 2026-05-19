Микроэлектроника: В «Байкал электроникс» задумываются над IPO?

19.05.2026, MForum.ru

Компания «Байкал электроникс» рассматривает возможность выхода на IPO в 2027–2028 гг., ориентируясь на опыт «Группы Астра» и ГК «Элемент» - об этом пишут Ведомости.

Плюсы IPO - мотивация персонала, маркетинговый эффект, подтверждение серьёзности намерений перед инвесторами и доступ к финансированию. Но IPO - это про публичность, а после 2022 года для «Байкал электроникс» это едва ли приемлемый вариант, учитывая, что в России микроэлектронику, разработанную в компании, производить пока что негде. Да и финансовые результаты компании на текущий момент вряд ли можно назвать однозначно успешными.

Среди других аргументов против предстоящего размещения: текущая рыночная конъюнктура неблагоприятна (снижение интереса к IPO после отрицательной динамики многих новых эмитентов), а финансовые показатели «Байкала» пока не соответствуют критериям успешного выхода (желательна выручка от 5 млрд руб., рост не менее 30% год к году и EBITDA от 20%).

С другой стороны, стратегическая значимость компании для импортозамещения и технологического суверенитета может привлечь институциональных инвесторов и господдержку.

Почему в компании могут интересоваться IPO?

Для разработки новых чипов нужен капитал. IPO – один из способов его привлечения, не слишком дорогой.

Акции можно раздавать персоналу, использовать как элемент удержания кадров. Публичность повысила бы узнаваемость бренда, хотя в этом плане дела у Байкал Электроникс и без того неплохи.

Тем не менее я оцениваю вероятность IPO не более чем в 55-60%, уж очень много аргументов «против».

Сейчас в целом малопригодная конъюнктура рынка для IPO. Впрочем, за пару лет возможны изменения. Показатели компании, по крайней мере, насколько они известны, слабые.

Санкционные риски значительны, в этом плане любое привлечение компании внимания к себе – чревато возможными негативными последствиями. Да и в целом IPO подразумевает прозрачность, а не слишком ли это будет рискованным для компании?

Можно говорить также о рисках размытия контроля, хотя это управляемый риск. Хуже, что придется представлять квартальную отчетность, а также платить дивиденды.

В общем, случай пограничный, далекий от однозначности.

--

теги: микроэлектроника участники рынка IPO мнения Байкал Электроникс

--