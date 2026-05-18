Мобильная связь: На телефонах клиентов Билайн в 11 городах появилась индикация 5G

MForum.ru
18.05.2026,
Компания Вымпелком объявляет о проведенной модернизации сети и начале тестирования 5G. Индикация 5G появится не на всех телефонах, подключенных к сети, а только на устройствах, способных работать в сети 5G в России (для этого терминал не только должен иметь физические возможности работать в сети 5G, но и получить соответствующую программную настройку).
Индикация 5G появится на первом этапе в следующих городах:
Название сети на таких аппаратах поменяется на bee.test.5G
Первоначально Билайн планирует активировать услуги 5G с использованием уже имеющегося у компании частотного ресурса, что вряд ли позволяет надеяться на какие-то заметные изменения в пользовательском опыте, а уж затем, когда/если регулятор все же предоставит операторам новые частотные ресурсы, они будут задействованы для запуска услуг 5G с поддержкой того, чего от них обычно ожидают – более высоких скоростей доступа в целом, более скоростного аплинка, и, если повезет, немного сниженной задержки.
Говоря о проведенной модернизации сети, Билайн, как я понимаю, имеет в виду усилия по подготовке ядра сети к работе в режиме 5G NSA. Чье решение обеспечивает работу ядра, компания не упоминает. Вариантов выбора немного – это или зарубежное решение, или решение Протей.
Клиентам, чьи аппараты не поддерживают 5G, Билайн обещает трейд-ин акцию в июне: можно будет сдать свое устройство и купить новое с 5G с зачетом цены за сданное.
Генеральный директор Билайна Сергей Анохин:
«Мы делаем по-настоящему большой шаг в будущее. Тестирование 5G - это инвестиция в готовность нашей сети и устройств клиентов к поэтапному запуску пятого поколения связи. На первом этапе наши клиенты в 11 городах страны, которые были выбраны исходя из технической готовности оборудования, смогут увидеть значок 5G на своих смартфонах, а мы продолжим работу над развитием инфраструктуры, опираясь на обратную связь от пользователей. Подчеркну, что от клиентов это не потребует дополнительных действий или оплаты - 5G уже встроен в тарифы».
Отмечу, что я не слышал, чтобы российские операторы получали от регулятора частоты 5G и разрешения на запуск коммерческих сетей 5G в России. Что до тестов, то многие, уверен, помнят, что МТС развернула тестовые 5G зоны еще в 2021 году в Москве. А затем пилотные 5G сети МТС запускала в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе (Татарстан), Екатеринбурге, Томске, Владивостоке. Были тестовые зоны различных масштабов и у МегаФона и у T2. Но "воз" российского 5G по большому счету с мертвой точки не сдвинулся. Вина за это лежит, безусловно, не на российских операторах, которые со своей стороны давно готовы к запуску 5G и пытались делать для внедрения 5G все, что от них зависело.
--
теги: мобильная связь телеком пятое поколение тесты Билайн Вымпелком Россия
--
Публикации по теме:
10.04. Realme C100 4G – в000 мАч, IP69K и Helio G92 Max за 292 доллара
15.08. OQ Technology получила финансирование ЕС на испытания 5G D2D
24.07. T-Mobile US запустила поддержку L4S на базе 5G-Advanced
05.06. Иртея планирует тесты БС 5G в Беларуси
15.02. Частная сеть p5G появится в аэропорту Калгари
23.05. МТС до конца года запустит на своей сети 300 BS 4G/5G производства Иртея в 30 российских регионах
25.03. Ericsson и du показали скорости загрузки 16,7 Гбит/с в сети 5G SA с агрегацией 10 несущих
11.03. Краткий обзор мирового рынка 5G на конец января 2024
17.02. Британский 3 UK протестирует усиление городской сети 5G малыми сотами 5G Open RAN в Глазго
06.02. Частоты 26 ГГц готовят к использованию сетями 5G?
17.05. Российский разработчик создал прототип репитера 5G mmWave и достиг скорости 1,3 Гбит/с на тестах с МТС
07.04. МТС ищет поставщиков телеком-оборудования
11.11. Qualcomm показал рекордные 7 Гбит/c в сети 5G
30.10. T-Mobile - передовик в плане голоса через 5G. Но до отказа от VoLTE еще далеко
21.01. Vodafone запустил первый сайт 5G OpenRAN
17.12. Дмитрий Лаконцев, Сколтех, "Отечественная экосистема OpenRAN"
09.11. МТС испытала решение 5G SA Open RAN на отечественном ПО разработки ЛИЦ Сколтех
28.06. Текущая ситуация с 5G в мире глазами Qualcomm
31.05. МегаФон запустил тестовую зону 5G в Санкт-Петербурге
15.04. Vodafone запустил первую в Европе сеть 5G SA в Германии на решении Ericsson
19.05. МегаФон и Бюро 1440 показали мобильный спутниковый комплекс
18.05. МТС показала аэромобильные комплексы для оперативного развертывания мобильной сотовой связи 4G/5G на базе беспилотника с отечественной БС на борту
18.05. Билайн показал на ЦИПР-2026 сеть p5G на отечественном оборудовании
18.05. МТС запускает маркетплейс с решениями для цифровизации бизнеса
18.05. На телефонах клиентов Билайн в 11 городах появилась индикация 5G
18.05. Билайн и компания Yadro сообщают о запуске отечественного оборудования - базовой станции Yadro BTS 8100 в Нижнем Новгороде
18.05. МегаФон и Yadro запустили первую отечественную БС в городе-миллионнике
15.05. Специалисты по ИБ без опыта работы не нужны почти никому
15.05. Ericsson предупреждает операторов - они упускают возможности, связанные с 5G и ИИ
15.05. Рынок SiC и GaN в Китае демонстрирует интересные тренды
15.05. Прогноз развития телекоммуникационной отрасли России дадут на ЦИПР-2026
15.05. В NASA тестируют процессор нового поколения для использования в условиях космоса
15.05. МегаФон в Хабаровском крае – оператор провел рефарминг частот в сёлах с большим потреблением голосовых услуг
15.05. МТС обеспечила покрытием LTE станцию «Спортивная» в метро Новосибирска
15.05. Билайн в Пермском крае - 4G улучшен в 13 населенных пунктах к дачному сезону
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249