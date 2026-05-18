Мобильная связь: На телефонах клиентов Билайн в 11 городах появилась индикация 5G

18.05.2026, MForum.ru

Компания Вымпелком объявляет о проведенной модернизации сети и начале тестирования 5G. Индикация 5G появится не на всех телефонах, подключенных к сети, а только на устройствах, способных работать в сети 5G в России (для этого терминал не только должен иметь физические возможности работать в сети 5G, но и получить соответствующую программную настройку).

Индикация 5G появится на первом этапе в следующих городах:

  • Благовещенск;
  • Владивосток;
  • Грозный;
  • Калининград;
  • Москва;
  • ЕАО;
  • Петропавловск-Камчатский;
  • Санкт-Петербург;
  • Черкесск;
  • Южно-Сахалинск;
  • Якутск

Название сети на таких аппаратах поменяется на bee.test.5G

Первоначально Билайн планирует активировать услуги 5G с использованием уже имеющегося у компании частотного ресурса, что вряд ли позволяет надеяться на какие-то заметные изменения в пользовательском опыте, а уж затем, когда/если регулятор все же предоставит операторам новые частотные ресурсы, они будут задействованы для запуска услуг 5G с поддержкой того, чего от них обычно ожидают – более высоких скоростей доступа в целом, более скоростного аплинка, и, если повезет, немного сниженной задержки.

Говоря о проведенной модернизации сети, Билайн, как я понимаю, имеет в виду усилия по подготовке ядра сети к работе в режиме 5G NSA. Чье решение обеспечивает работу ядра, компания не упоминает. Вариантов выбора немного – это или зарубежное решение, или решение Протей.

Клиентам, чьи аппараты не поддерживают 5G, Билайн обещает трейд-ин акцию в июне: можно будет сдать свое устройство и купить новое с 5G с зачетом цены за сданное.

Генеральный директор Билайна Сергей Анохин:

«Мы делаем по-настоящему большой шаг в будущее. Тестирование 5G - это инвестиция в готовность нашей сети и устройств клиентов к поэтапному запуску пятого поколения связи. На первом этапе наши клиенты в 11 городах страны, которые были выбраны исходя из технической готовности оборудования, смогут увидеть значок 5G на своих смартфонах, а мы продолжим работу над развитием инфраструктуры, опираясь на обратную связь от пользователей. Подчеркну, что от клиентов это не потребует дополнительных действий или оплаты - 5G уже встроен в тарифы».  

Отмечу, что я не слышал, чтобы российские операторы получали от регулятора частоты 5G и разрешения на запуск коммерческих сетей 5G в России. Что до тестов, то многие, уверен, помнят, что МТС развернула тестовые 5G зоны еще в 2021 году в Москве. А затем пилотные 5G сети МТС запускала в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе (Татарстан), Екатеринбурге, Томске, Владивостоке. Были тестовые зоны различных масштабов и у МегаФона и у T2. Но "воз" российского 5G по большому счету с мертвой точки не сдвинулся. Вина за это лежит, безусловно, не на российских операторах, которые со своей стороны давно готовы к запуску 5G и пытались делать для внедрения 5G все, что от них зависело.

теги: мобильная связь телеком пятое поколение тесты Билайн Вымпелком Россия

© Алексей Бойко, MForum.ru

