Слухи: Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы

05.05.2026, MForum.ru

Несколько дней назад появились первые подробности о Xiaomi Smart Band 10 Pro, а сегодня новый источник опубликовал предполагаемые рендеры устройства в двух цветах: черном и белом.

По слухам, Xiaomi Smart Band 10 Pro получит 1.74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480×400 пикселей. Корпус — алюминиевый, водонепроницаемость — до 50 метров.

Батарея обеспечит до 21 дня работы на одном заряде. Поддерживается Bluetooth 5.4, есть отслеживание пульса, различные спортивные режимы. Будет доступна версия с NFC и без.

Band 10 Pro придет на смену Band 9 Pro, который вышел еще в октябре 2024 года. Прошло уже полтора года — для носимых устройств это очень долгий цикл. Обычно фитнес-браслеты обновляются ежегодно. Видимо, Xiaomi не спешила, так как Band 9 Pro был и так хорош (1.74" AMOLED, 20+ дней работы, GPS).

Что нового в Band 10 Pro?

Дизайн: судя по рендерам, алюминиевый корпус (у 9 Pro был пластиковый). Это придает браслету премиальный вид

Батарея: 21 день (у 9 Pro было "до 21 дня" — паритет).

Дисплей: тот же 1.74" AMOLED, возможно, более яркий (пока не уточняется).

Версии: вероятно, будут варианты с NFC (для бесконтактных платежей) и без.

Конкуренция в сегменте фитнес-браслетов высока: Honor Band (9/10), Huawei Band (10), Samsung Galaxy Fit. У всех схожие характеристики: AMOLED, 1.5-1.7 дюйма, яркость 500+ нит, время работы 10-15 дней. Xiaomi обычно выигрывает за счет цены и интеграции с Mi Fitness/HyperOS.

Если Xiaomi сохранит цену Band 10 Pro на уровне предшественника (около 40-50 долларов), он станет лучшим выбором в сегменте. Алюминиевый корпус и AMOLED — сильное сочетание.

Официальный анонс ожидается в ближайшие недели. Ждем подтверждения характеристик и даты выхода. Пока же Band 10 Pro выглядит как отличное обновление, пусть и запоздалое.