Слухи: Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы

05.05.2026,
Несколько дней назад появились первые подробности о Xiaomi Smart Band 10 Pro, а сегодня новый источник опубликовал предполагаемые рендеры устройства в двух цветах: черном и белом.
По слухам, Xiaomi Smart Band 10 Pro получит 1.74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480×400 пикселей. Корпус — алюминиевый, водонепроницаемость — до 50 метров.
Батарея обеспечит до 21 дня работы на одном заряде. Поддерживается Bluetooth 5.4, есть отслеживание пульса, различные спортивные режимы. Будет доступна версия с NFC и без.
Band 10 Pro придет на смену Band 9 Pro, который вышел еще в октябре 2024 года. Прошло уже полтора года — для носимых устройств это очень долгий цикл. Обычно фитнес-браслеты обновляются ежегодно. Видимо, Xiaomi не спешила, так как Band 9 Pro был и так хорош (1.74" AMOLED, 20+ дней работы, GPS).
Что нового в Band 10 Pro?
Конкуренция в сегменте фитнес-браслетов высока: Honor Band (9/10), Huawei Band (10), Samsung Galaxy Fit. У всех схожие характеристики: AMOLED, 1.5-1.7 дюйма, яркость 500+ нит, время работы 10-15 дней. Xiaomi обычно выигрывает за счет цены и интеграции с Mi Fitness/HyperOS.
Если Xiaomi сохранит цену Band 10 Pro на уровне предшественника (около 40-50 долларов), он станет лучшим выбором в сегменте. Алюминиевый корпус и AMOLED — сильное сочетание.
Официальный анонс ожидается в ближайшие недели. Ждем подтверждения характеристик и даты выхода. Пока же Band 10 Pro выглядит как отличное обновление, пусть и запоздалое.
