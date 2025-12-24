Телеком-оборудование: Оператор du развернул РРЛ E-диапазона 25 Гбит/с на сети 5G-Advanced

24.12.2025, MForum.ru

Соответствующее решение оператору du из ОАЭ предоставила китайская компания Huawei. E-диапазон это 71-76 ГГц и 81-86 ГГц (полоса - 10 ГГц).

Почему это было нужно? Далеко не все БС оператора du подключены оптикой, а 5G-Advanced предъявляет к транспорту сети куда более серьезные требования, чем LTE или 5G. Решение с поддержкой скоростей до 25 Гбит/с в беспроводном транспортном канале отвечает растущим требованиям.

Антенны радиолейных линий, установленные на мачтах, нередко покачиваются под давлением ветра. Из-за очень узкого луча, менее 1°, что характерно для E-диапазона, даже небольшое отклонение может приводить к потери связи. В развернутом решении для борьбы с этими отклонениями используется так называемая «двумерная система интеллектуального слежения за лучом» (2-Dimension IBT). Она отслеживает отклонение антенны и автоматически корректирует направление луча, компенсируя колебания антенны в реальном времени. Этот механизм эффективно компенсирует раскачивание и скручивание мачт, обеспечивая оптимальный уровень принимаемого сигнала (RSL) и надежность связи в радиолейном канале.

Решение основано на архитектуре 2T2R и поддерживает до 26 дБм в одном модуле (это высокий показатель).

Платформа 25G поддерживает несколько портов 25GE, что позволит использовать эти РРЛ и в будущей сети 6G (в ОАЭ собираются запускать сети 6G в 2030 году).

