Телеком-оборудование: Оператор du развернул РРЛ E-диапазона 25 Гбит/с на сети 5G-Advanced

MForum.ru
24.12.2025,
Соответствующее решение оператору du из ОАЭ предоставила китайская компания Huawei. E-диапазон это 71-76 ГГц и 81-86 ГГц (полоса - 10 ГГц).
Почему это было нужно? Далеко не все БС оператора du подключены оптикой, а 5G-Advanced предъявляет к транспорту сети куда более серьезные требования, чем LTE или 5G. Решение с поддержкой скоростей до 25 Гбит/с в беспроводном транспортном канале отвечает растущим требованиям.
Антенны радиолейных линий, установленные на мачтах, нередко покачиваются под давлением ветра. Из-за очень узкого луча, менее 1°, что характерно для E-диапазона, даже небольшое отклонение может приводить к потери связи. В развернутом решении для борьбы с этими отклонениями используется так называемая «двумерная система интеллектуального слежения за лучом» (2-Dimension IBT). Она отслеживает отклонение антенны и автоматически корректирует направление луча, компенсируя колебания антенны в реальном времени. Этот механизм эффективно компенсирует раскачивание и скручивание мачт, обеспечивая оптимальный уровень принимаемого сигнала (RSL) и надежность связи в радиолейном канале.
Решение основано на архитектуре 2T2R и поддерживает до 26 дБм в одном модуле (это высокий показатель).
Платформа 25G поддерживает несколько портов 25GE, что позволит использовать эти РРЛ и в будущей сети 6G (в ОАЭ собираются запускать сети 6G в 2030 году).
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: РРЛ радиорелейные линии Е-диапазон E-band Huawei телеком-оборудование телеком оборудование
--
Публикации по теме:
09.12. [Новости компаний] Телеком-оборудование: 10 лет без перезапуска радиомостов миллиметрового диапазона в условиях аэропорта / MForum.ru
27.11. [Новости компаний] Регулирование: Российские производители РРЛ просят обязать операторов связи закупать только отечественное оборудование / MForum.ru
13.05. [Новости компаний] Развитие сетей: Стройка АМС - темпы удвоились / MForum.ru
18.03. [Новости компаний] Радиопланирование: Билайн запустил "Интеллектуальный планировщик" - систему радиопланирования сети на базе ИИ / MForum.ru
14.03. [Новости компаний] Производители: Huawei остается лидером телеком-рынка по выручке от продаж оборудования в 2023 году / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Samsung готовит обновление камер в Galaxy A37 и A57 / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru
19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru