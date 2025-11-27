Регулирование: Российские производители РРЛ просят обязать операторов связи закупать только отечественное оборудование

27.11.2025, MForum.ru

Предложение с 1 января 2027 года обязать операторов связи закупать только российское радиолейное оборудование направил в Минцифры консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО), учредителями которого являются Yadro, Eltex, Сигналтек, Т8 и Ростелеком. О этом рассказывают Ведомости.

На российском рынке сейчас представлена продукция и российских и зарубежных производителей РРЛ. Работает закупленное ранее оборудование европейских производителей. Самая, наверное, значительная доля – у китайских, прежде всего, у Huawei.

Даже без обязывающего регулирования и "закрытия рынка" для иностранной продукции, доля российских РРЛ с 10% в 2022 году выросла до 30% в 2025 году, достигнув 50 тысяч штук. Стоимость установленного оборудования достигло 5 млрд (оценки ЭР-телеком холдинга). По оценкам НТР-РРЛ, в диапазоне 70–80 ГГц доля российских решений в 2025 г. составила около 15%.

Позиция Минцифры кажется взвешенной – решение должно приниматься, исходя из готовности оборудования и объемов его производства.

Налицо типичная ситуация «курица или яйцо», когда не очень ясно, что должно чему предшествовать. Если нет обязывающего решения регулятора, то зачем разработчикам-производителям рисковать инвестировать в разработку или производство оборудования, которое далеко не всегда конкурентоспособно на фоне китайского, как по цене, так и по параметрам. Но и чиновников можно понять – обяжешь операторов покупать только российское, а ну как объем его производства окажется недостаточным или качество будет неприемлемым? И опять на горизонте маячит вопрос – а в целом российское оборудование может быть конкурентоспособным по соотношению цена-качества без доступа российских производителей к крупным внешним рынкам?

Остается кивать только на то, что свои РРЛ – это «стратегически значимая продукция». Но как «поженить» необходимость располагать стратегически значимой продукцией и возможности сделать кейс сходящимся с точки зрения экономики? Хватит ли у страны средств на все «стратегически значимые» хотелки?

Если динамика роста доли российского оборудования РРЛ и без того позитивная, стоит ли форсировать ситуацию административными методами?

С другой стороны, на рынке РРЛ уже есть достаточный уровень конкуренции, действуют такие участники как Радиозавод им. А.С. Попова (Омск, экс Релеро), Микран (Томск, ИКС Холдинг), НТР-РРЛ. Если они смогут получить больший «гарантированный» спрос за «защищенном рынке», это позволит им больше средств вложить в разработку, улучшить рентабельность за счет большей серийности.

Есть о чем подумать.

Не знаю, насколько российское оборудование РРЛ дороже китайского (наверное, дороже). Есть сомнения и в топовом уровне и по параметрам. Это минусы. Но есть и плюсы – российские разработчики – на расстоянии вытянутой руки, с них можно спросить, им можно направлять пожелания – в какую сторону двигать разработку. И поскольку на этом рынке нет монополиста, есть шансы, что продукция будет улучшаться даже в условиях «защищенного» от зарубежной продукции рынка.

Так что, наверное, стоит пойти навстречу пожеланиям. Но, возможно, не рубя с плеча, а установив на ближайшие годы – какая доля в закупках должна приходиться на российское оборудование. Можно начать, например, с 50% с 2027 года с постепенным повышением этой доли до 90-95% (немного «зарубежки» стоит оставить, чтобы операторы могли смотреть за передовыми зарубежными разработками в реальных условиях коммерческих сетей).

Еще пара фактов из публикации Ведомостей: НТР-РРЛ реализует программу модернизации производства, которая позволит уже в 2026 г. выпускать до 4000 пролетов (около 8000 единиц оборудования) в диапазоне 70–80 ГГц с возможностью дальнейшего масштабирования в зависимости от потребностей операторов связи и интеграторов. Линейка NTSR-10G компании НТР-РРЛ по ключевым техническим характеристикам сопоставима с продуктами Huawei и обеспечивает требуемые параметры пропускной способности, энергоэффективности и отказоустойчивости – утверждает компания. Есть разработки и под городские условия и 5G.

UPD: Как мне подсказывают коллеги, предложение касается не всех РРЛ под все диапазоны, а пока что одного из них. Тогда и вовсе это повод подумать, не пойти ли навстречу, хотя бы ради эксперимента. Но "лазейку" с 5% для иностранных решений, я бы все же оставил.

