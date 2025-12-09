Телеком-оборудование: 10 лет без перезапуска радиомостов миллиметрового диапазона в условиях аэропорта

MForum.ru
Кейс, который заслуживает внимания - на аэродроме в Улан-Удэ отечественное решение - два радиомоста компании ДОК демонстрируют непрерывную работу без отказов (MTBF, Mean Time Between Failures) на протяжении вот уже 10 лет! Более того, один из мостов еще не разу не потребовал перезапуска - срок его непрерывной работы достиг 118 месяцев.
ПО управления радиомостом РРС-1-43/40 с отметкой текущего времени
непрерывной работы без перезапуска в сети федерального заказчика
Речь идет о двух радиомостах — модели PPC-100-Q с пропускной способностью 100 Мбит/с и PPC-350-Q с пропускной способностью 350 Мбит/с, работающих в Q-диапазоне (40,5–43,5 ГГц). Это разработка компании ДОК из Петербурга. Установлены они в филиале «Аэронавигации Восточной Сибири» Госкорпорации по ОрВД в Улан-Удэ.
Такой результат - у верхней границы типичных для отрасли показателей. Для сравнения: ведущие мировые вендоры радиолинков в миллиметровом диапазоне волн, такие как NEC и Siklu, указывают средние значения MTBF оборудования в пределах примерно 40-80 тыс. часов (55-110 месяцев) непрерывной эксплуатации в зависимости от класса оборудования. Достижение фактического десятилетнего срока стабильной работы российских мм-волновых радиолинков в реальных полевых условиях корпоративной инфраструктуры и сибирского климата — это серьезное подтверждение качества и надежности оборудования.
«Оборудование ДОК работает у нас в условиях достаточно сурового климата Восточной Сибири, — говорит Александр Дёмин, начальник Улан-Удэнского центра ОВД. — Зимой температура опускается ниже −30 °C и даже ниже, летом может превышать +30 °C, сильные ветры, климат резко континентальный».
Данный кейс подтверждает, что российская инженерная школа способна создавать решения мирового класса. Современная флагманская модель PPC-10G обеспечивает скорость беспроводной передачи данных в дуплексе от 1 до 40 Гбит/с, сохраняя ключевое преимущество — долгосрочную надежность в эксплуатации.
фото и скриншот - компании ДОК
теги: российское оборудование российская электроника отечественная электроника РРЛ радиорелейные линии радиомосты миллиметровый диапазон кейсы телеком-оборудование
