Микроэлектроника: Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване

MForum.ru
17.03.2026,
Компания Micron Technology начала модернизацию чистой комнаты площадью 28 тысяч кв. м на площадке, которую приобрела у тайваньской Powerchip Semiconductor Manufactoring. Кроме того, объявлено о планах начать строительство второго, аналогичного по размерам производства в августе 2026 года на площадке в 15 км от существующего кампуса в Тайчуне, и ожидается, что отгрузки начнутся к середине 2027 года.
Micron намеревается производить на новой площадке микросхемы DRAM, отвечая на рост спроса, обусловленного безразмерными аппетитами строителей ИИ.
В январе 2026 года Micron начала работу над созданием современного завода по производству NAND-памяти на комплексе в Сингапуре. Планируется инвестировать около $24 млрд в течение 10 лет в этот завод, начало производства ожидается во второй половине 2028 года.
Micron, напомню, замыкает тройку Топ-3 производителей микросхем памяти в мире. Расширение производства в Азии - логичное и неизбежное для компании решение, чтобы сохранить возможность производства хотя бы части продукции с низкой себестоимостью. Кроме того, на Тайване есть вся необходимая инфраструктура и отлаженная логистика, здесь проще решаются вопросы с квалифицированными кадрами, чем в США.
