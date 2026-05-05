Слухи: Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5

05.05.2026,
Lenovo раскрыла новые подробности о грядущем смартфоне Legion Y70 (2026). В прошлом месяце компания подтвердила возвращение на рынок смартфонов с обновленным Legion Y70, который будет представлен в Китае 19 мая.
Подтвержденные характеристики
Ожидаемое
Lenovo Legion Y70 (2026) — это серьезная заявка на лидерство в плане автономности. Обычно игровые телефоны имеют 5000-6000 мАч. Здесь — почти на 30% больше. В сочетании с энергоэффективным 2K-экраном (если Lenovo не врет) и 8 Gen 5 (не Elite, но тоже 4nm) это может быть реальный долгожитель.
Утверждение про "более эффективный 2K" чем 1.5K — сомнительно. Возможно, Lenovo использует новую технологию LTPO с более широким диапазоном и оптимизацию в прошивке. Или маркетинг.5500 мм² испарительная камера — стандарт для игровых устройств.
Конкуренты: Nubia Red Magic 10 (7000 мАч, 165 Гц, 8 Gen 5 Elite, около 700), Asus ROG Phone 9 (6000мАч, 165Гц, 8Gen 5 Elite, около $700), Asus ROG Phone 9 (6000мАч, 165Гц, 8 Gen 5 Elite, около $1000).
У Legion Y70 будет преимущество в батарее, но проигрыш в процессоре (Elite против non-Elite) и, возможно, экране (частота не анонсирована). Если Lenovo сможет удержать цену ниже $600, у него есть шансы забрать часть рынка. Ждем анонс 19 мая.
© Антон Печеровый,
