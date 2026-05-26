Анонсы: Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146

После дебюта в Китае в январе и выхода в Таиланде в апреле с немного изменёнными характеристиками, международная версия Oppo A6c добралась до Индии.
Местные цены составили 13 999 рупий (146 долларов) за версию на 64 ГБ и 16 999 рупий (178 долларов) за 128 ГБ вариант. Накопитель (тип памяти UFS 2.2) можно расширить картой памяти.
Сердцем аппарата стал чип Unisoc T7250 в паре с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Смартфон оснащён 6.75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 720×1570 пикселей, частотой 120 Гц и частотой опроса сенсора 240 Гц. Основная камера здесь на 13 МП, фронтальная — на 5 МП. За автономность отвечает аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт.
Боковой сканер отпечатков встроен в кнопку питания, есть разъём для наушников 3.5 мм и защита от пыли и брызг IP64. Цвета на выбор: коричневый Stone Brown и белый Feather White.
Несмотря на статус международной модели, индийская версия A6c по характеристикам ближе к оригинальному китайскому выпуску, чем к тайской модификации.
Главный козырь – огромная батарея на 7000 мАч и 120-герцовый экран. С учетом скромной платформы и цены это делает его настоящим «монстром» по автономности. Платить приходится производительностью (Unisoc T7250 — это очень скромный чип) и качеством съёмки.
На практике это идеальная «рабочая лошадка» для звонков, мессенджеров и долгого серфинга, но не для игр или фото. Oppo продолжает штамповать недорогие устройства с упором на время работы, а в своём классе A6c выглядит вполне убедительно.
