Слухи: Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса

25.05.2026,
Xiaomi готовится представить смартфоны 17T и 17T Pro на глобальном рынке 28 мая. Благодаря постоянному потоку утечек уже известны спецификации и цены для некоторых стран, а свежие данные добавляют детали по нескольким новым рынкам.
Согласно утечке из ОАЭ, стандартный Xiaomi 17T может стоить 2599 дирхамов, что конвертируется примерно в 708 долларов или 68 000 индийских рупий. По данным из Филиппин, версия 12/256 ГБ будет оцениваться в 33 999 песо (553 доллара), а вариант на 512 ГБ — в 37 999 песо (618 долларов). Для Pro-модели цены составят 45 999 песо (748 долларов) за 256 ГБ и 47 999 песо (780 долларов) за 512 ГБ.
В России, согласно утечке, Xiaomi 17T на 256 ГБ может стартовать с 51 625 рублей (около 725 долларов), а версия на 512 ГБ — с 54 537 рублей (766 долларов). Xiaomi 17T Pro оценивается в 68 535 рублей (963 доллара) за 256 ГБ, а топовый вариант на 1 ТБ — в 81 861 рубль (1150 долларов). Ранее европейские утечки также намекали, что 17T Pro может достичь отметки в 1000 евро на некоторых рынках.
Прямая конвертация валют не отражает реальные розничные цены с учётом местных налогов и логистики, но в совокупности все утечки указывают на то, что линейка 17T будет находиться в диапазоне от 700 до 1100 долларов в зависимости от модели и объёма памяти.
Технические характеристики не отстают от цен. Ожидается, что Xiaomi 17T получит 6.59-дюймовый дисплей с разрешением 2756×1268 пикселей и частотой 120 Гц, а Pro-версия — 6.83-дюймовую панель с разрешением 2772×1280 пикселей и 144 Гц.
Базовая модель будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 8500 Ultra, в то время как Pro-версия получит более мощный Dimensity 9500. Оба смартфона, предположительно, будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ (у Pro в некоторых регионах также будет версия на 1 ТБ).
Ёмкость аккумулятора у 17T составит 6500 мАч с зарядкой 67 Вт, а у 17T Pro — 7000 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 50 Вт. Камеры у обеих моделей ожидаются одинаковыми: тройной модуль с основным сенсором на 50 МП, телевиком на 50 МП с 5-кратным оптическим зумом и ультрашириком на 12 МП.
Судя по всему, Xiaomi вновь пытается закрепиться в сегменте чуть ниже ультра-флагманов, предлагая почти флагманские характеристики по ощутимо более низкой цене. Удастся ли это сделать на фоне агрессивных конкурентов вроде OnePlus и Realme, мы узнаем уже на следующей неделе.
© Антон Печеровый,
