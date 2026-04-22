Анонсы: Redmi K90 Max – первый смартфон Xiaomi со встроенным вентилятором и Dimensity 9500

22.04.2026, MForum.ru

Xiaomi представила в Китае Redmi K90 Max, и главная фишка этого года — не чипсет и не батарея, а вентилятор. Это первый телефон Xiaomi со встроенной активной системой охлаждения, и компания делает на это серьезную ставку.

Вентилятор имеет диаметр 18.1 мм — больше, чем у большинства реализаций. Используется вертикальный воздухозаборник с наклонными вперед лопастями для более эффективного потока воздуха, герметичный воздуховод и вихревая конструкция для уменьшения турбулентности.

По данным Xiaomi, система может снизить температуру до 10°C примерно за 100 секунд. Три регулируемых режима вентилятора с максимальным уровнем шума 32 дБ.

Вентилятор использует цельнометаллическую подшипниковую систему и прошел 50 000 часов испытаний на старение. Покупатели, которые приобретут устройство до 5 мая, получат шестилетнюю гарантию на вентилятор и пожизненную бесплатную чистку.

Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 9500 в паре с дискретным AI-чипом D2. Комбинация предназначена для игр с высокой частотой кадров, поддерживается разрешение 1.5K при 165 Гц. Оперативная память — LPDDR5X Ultra, накопитель — UFS 4.1.

Экран — 6.83-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1.5K и частотой 165 Гц. Используется технология подсветки M10, поддерживается полнояркостное DC-затемнение, режим яркости 1 нит и специальный режим защиты глаз для игр.

Аккумулятор — 8550 мАч (одноэлементный) с поддержкой зарядки 100 Вт. Основная камера — 50 МП (1/1.55 дюйма) в паре с 8-мегапиксельным ультрашириком. Фронтальная — 20 МП.

Несмотря на наличие вентилятора (и, следовательно, отверстий в корпусе), телефон имеет защиту IP66, IP68 и IP69 — пыленепроницаемость и защиту от воды, включая горячие струи.

400 Гц частота опроса гироскопа, оптимизированные зоны касания для определенных игр, система из трех микрофонов для лучшей работы в ландшафтной ориентации. Два чипа Surge T1+ для улучшения стабильности сети. Также отметим симметричные динамики с настройкой Bose, 3D ультразвуковой сканер отпечатков, X-линейный мотор для тактильной отдачи.

Цена Redmi K90 Max начинается от 3499 юаней (~$513) за версию 12/256 ГБ. Топовый вариант с 16 Гб ОЗУ и 1 Тб встроенной памяти обойдется в 4999 юаней (~$733). Цвета: серый Space Silver, черный Shadow Black и ситий Sky Blue. Алюминиевая рамка, тонкие рамки, минималистичный дизайн.

Redmi K90 Max — это попытка Xiaomi занять нишу ультимативных игровых смартфонов, которую раньше занимали ASUS ROG Phone и Nubia Red Magic. Активное охлаждение — не новая идея, но Xiaomi реализовала ее на высоком уровне.

8550 мАч — рекордная батарея для смартфона Xiaomi. В сочетании с энергоэффективным чипом Dimensity 9500, за счет активного охлаждения телефон должен обеспечивать долгие игровые сессии без троттлинга.

Защита IP69 при наличии вентилятора — инженерное достижение. Обычно активное охлаждение подразумевает отверстия в корпусе, что делает защиту от воды почти невозможной. Xiaomi нашла способ.

Цена от 3499 юаней (513 долларов) — очень агрессивная. Со скидками и субсидиями эффективная цена может опуститься до 2549 юаней (373 доллара). За эти деньги покупатель получает флагманский чип, рекордную батарею, активное охлаждение и защиту IP69.

Главный вопрос — глобальная доступность. Redmi K90 Max — это китайский эксклюзив или модель выйдет на другие рынки? Если Xiaomi решит выпустить его глобально (возможно, под именем Poco), это станет серьезным вызовом для ASUS и Nubia. Пока же — самый интересный игровой смартфон года. Особенно для тех, кто устал от троттлинга через 20 минут игры в Genshin Impact.