Спутниковый интернет: New Glenn 3 не вывезла… спутник BlueBird 7 потерян

20.04.2026, MForum.ru

Ракета Blue Origin New Glenn вчера доставила BlueBird 7 на орбиту. Но не на расчетную, а на «слишком низкую», с которой он не мог бы дотянуть до расчетной на своих двигателях. В итоге топливный ресурс задействовали, чтобы отправить спутник не вверх, а вниз - в атмосферу, где он и сгорел.

В AST SpaceMobile храбрятся, типа ничего такого, аппарат был застрахован. Осталось еще попытаться вытрясти из страховщиков свои деньги (задачка не тривиальная), но еще печальнее, что это была платформа с большой антенной (2400 кв. футов), которую хотелось как следует потестировать, а AST и без того отстает от расписания наращивания расписания.

BlueBird 7 должен был стать восьмым спутником компании, выведенным на низкую околоземную орбиту в рамках запланированной космической сети D2D.

AST SpaceMobile утверждает, что в настоящее время ведется производство до BlueBird 32 включительно, а спутники BlueBird с 8 по 10, как ожидается, будут готовы к отгрузке примерно через 30 дней с завода в Техасе.

Запуски в 2026 году должны происходить или ежемесячно, или, в крайнем случае, раз в 2 месяца. Цель компании - расставить по орбитам около 45 спутников к концу 2026 года.

Провал с New Glenn - весьма неприятный для AST SpaceMobile сигнал. Получится ли у компании выполнить свои планы с опорой на ракеты конкурента, Falcon 9 от SpaceX? Не факт. Так что и планы в отношении 45 спутников на орбите до конца 2026 года теперь под вопросом.

