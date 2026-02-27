Сотово-спутниковая связь: К сервису Starlink Direct to Cell каждый день подключается более 18 тысяч человек

27.02.2026, MForum.ru

Такую информацию приводит iXBT со ссылкой на данные SpaceX. Пользовательская база на конец 2025 года приближалась к 12 млн человек, сейчас она превышает 13 млн. Количество активных пользователей - примерно 50%.

Услуга доступна в 22 странах на 6 континентах, количество операторов-партнеров - 27, среди них такие компании: T-Mobile, США; Optus и Telstra, Австралия; Rogers, Канада; One NZ, Новая Зеландия; KDDI, Япония; Salt, Швейцария; Entel, Чили и Перу; Kyivstar, Украина (запущенный 24 ноября 2025 года сервис уже к середине января 2026 года привлек более 3 миллионов зарегистрированных пользователей, что составляет почти 20% от всех абонентов оператора; за этот небольшой период через спутники передано более 1.2 млн SMS) и другие.

Эту услугу обеспечивают более 650 спутников созвездия Starlink, их число постоянно растет.

Растет и число "традиционных" подключений к Starlink, это которые подключаются через терминал. На конец 2025 года их количество составляло 9.2 млн, к середине февраля - более 10 млн.

Уже можно говорить о массовом распространении услуг прямой сотово-спутниковой связи?

--



теги: микроэлектроника фотолитография высокоапертурные High-NA EUV ASML производственное оборудование фотолитографы

--