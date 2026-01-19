Сотово-спутниковая связь: Globe и Starlink заключили соглашение о запуске спутниковой связи D2D

19.01.2026, MForum.ru

Компания Globe Telecom заключила соглашение со Starlink о запуске сотово-спутниковой связи (D2D) на Филиппинах в течение следующих нескольких месяцев. Об этом сообщает Mobile World Live.

Оператор заявляет, что станет первым, кто предложит услугу спутниковой связи Starlink пользователям совместимых устройств на Филиппинах и в Юго-Восточной Азии, и вторым в Азии.

Globe поясняет, что услуга, работающая на стандартных телефонах LTE, предназначена для подключения малообеспеченных сообществ и 4% населения Филиппин, проживающих в районах без наземного покрытия.

Она также дополнит существующую инфраструктуру, выступая в качестве резервного уровня, для ситуаций, когда пользователи оказываются вне зоны действия покрытия наземных сетей.

Компания Starlink располагает группировкой из более чем 650 спутников, поддерживающих услугу D2D с низкой околоземной орбиты (НОО). Ее услугами пользуются более 12 миллионов абонентов в 22 странах.

Компания Globe завершила 2025 год с 63,7 млн мобильных подключений.

У конкурента, Smart Communications, мобильного подразделения компании PLDT, - 58,1 млн. В августе 2025 года корпоративное подразделение PLDT заключило соглашение со Starlink, став авторизованным реселлером услуг широкополосного спутникового доступа на Филиппинах.

Для Globe Telecom соглашение со Starlink обеспечит укрепление лидерства на рынке.

