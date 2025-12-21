Сотово-спутниковая связь: D2D появится в Африке - Airtel Africa договорился со Starlink

MForum.ru

Сотово-спутниковая связь: D2D появится в Африке - Airtel Africa договорился со Starlink

21.12.2025, MForum.ru

Компания Airtel Africa расширила сотрудничество со SpaceX, включив в него запуск спутниковой связи Starlink с прямым подключением к мобильным устройствам на 14 рынках в Африке в 2026 году.

В сообщении на X Starlink говорится, что сделка позволит подключить более 170 миллионов человек в Африке, что улучшит положение дел со связью и интернетом в удаленных точках африканского континента.

Спутниковый оператор добавил, что услуга начнется с передачи данных для обеспечения голосовой связи, видео и обмена сообщениями, а затем перейдет к предоставлению высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет.

Начало предоставления услуг намечено на 2026 год с поддержки передачи данных для отдельных приложений и текстовых сообщений. Развертывание будет осуществляться в соответствии с требованиями регулирующих органов каждой страны.

Airtel Africa станет первым мобильным оператором на континенте, предлагающим услугу Starlink с прямым подключением к мобильным устройствам, используя 650 спутников

В мае 2025 года компания Airtel Africa заключила соглашение со SpaceX о запуске спутниковых широкополосных услуг Starlink на всей территории своей зоны покрытия, вслед за соглашением с материнской компанией оператора в Индии.

- -

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: спутниковая связь сотово-спутниковая связь Африка SpaceX Starlink услуги D2D D2C

- - 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

12.12. [Новости компаний] Конвергентный телеком: Великая конвергенция: как операторы мобильной связи могут удовлетворить растущий спрос на спутниковые услуги / MForum.ru

09.11. [Новости компаний] Спутниковая связь: SpaceX укрепляет частотный портфель для спутниковой связи новой сделкой с EchoStar / MForum.ru

07.11. [Новости компаний] Спутниковая связь: T-Mobile завлекает к себе абонентов конкурентов возможностью сэкономить на спутниковой связи / MForum.ru

18.09. [Новости компаний] Спутниковая связь: SpaceX позаботится о том, чтобы все чипы для смартфонов поддерживали Starlink D2D / MForum.ru

09.09. [Новости компаний] Спутниковая связь: SpaceX покупает частоты у EchoStar за $17 млрд / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 0 ms, lookup=0 ms, find=0 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru

19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru

15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: