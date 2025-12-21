Сотово-спутниковая связь: D2D появится в Африке - Airtel Africa договорился со Starlink

21.12.2025, MForum.ru

Компания Airtel Africa расширила сотрудничество со SpaceX, включив в него запуск спутниковой связи Starlink с прямым подключением к мобильным устройствам на 14 рынках в Африке в 2026 году.

В сообщении на X Starlink говорится, что сделка позволит подключить более 170 миллионов человек в Африке, что улучшит положение дел со связью и интернетом в удаленных точках африканского континента.

Спутниковый оператор добавил, что услуга начнется с передачи данных для обеспечения голосовой связи, видео и обмена сообщениями, а затем перейдет к предоставлению высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет.

Начало предоставления услуг намечено на 2026 год с поддержки передачи данных для отдельных приложений и текстовых сообщений. Развертывание будет осуществляться в соответствии с требованиями регулирующих органов каждой страны.

Airtel Africa станет первым мобильным оператором на континенте, предлагающим услугу Starlink с прямым подключением к мобильным устройствам, используя 650 спутников.

В мае 2025 года компания Airtel Africa заключила соглашение со SpaceX о запуске спутниковых широкополосных услуг Starlink на всей территории своей зоны покрытия, вслед за соглашением с материнской компанией оператора в Индии.

