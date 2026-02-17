Спутниковая связь: Eutelsat объявила о получении финансирования в размере около 1 млрд евро для закупки спутников для своей LEO-группировки OneWeb

MForum.ru
17.02.2026,
Финансирование предоставила группа коммерческих банков, благо есть соответствующая программа экспортно-кредитного агентства (ECA). То есть деньги выданы под государственную гарантию Франции.
Средства пойдут на поддержку заключенного в январе 2026 года контракта с Airbus Defence and Space на производство 340 спутников для размещения на низких орбитах. Они дополнят ранее заказанные Eutelsat в декабре 2024 года 100 спутников. Собирать их будут на заводе Airbus в Тулузе.
Цель закупки – поддержка непрерывности работы группировки OneWeb, в том числе, за счет постепенной замены устаревающих спутников, которые были запущены в 2020-2023 году. Поставка первых аппаратов из новой партии ожидается к концу 2026 года.
Новые спутники получат усовершенствованное ПО и будут способны к обработке данных на борту. Они также обеспечат интеграцию с наземными сетями 5G.
Всего у Eutelsat – более 600 спутников на высоте около 1200 км, обеспечивая низкую задержку – менее 70 мс и скорость до 150 Мбит/с. (А еще у компании есть 33 геостационарных спутника).
Компания ориентирована на B2B и B2G сегмент – это удел всех сравнительно небольших по количеству спутниковых созвездий, на обслуживание массового сегмента у таких группировок не хватает пропускной способности.
