Спутниковая связь: Eutelsat объявила о получении финансирования в размере около 1 млрд евро для закупки спутников для своей LEO-группировки OneWeb

17.02.2026, MForum.ru

Финансирование предоставила группа коммерческих банков, благо есть соответствующая программа экспортно-кредитного агентства (ECA). То есть деньги выданы под государственную гарантию Франции.

Средства пойдут на поддержку заключенного в январе 2026 года контракта с Airbus Defence and Space на производство 340 спутников для размещения на низких орбитах. Они дополнят ранее заказанные Eutelsat в декабре 2024 года 100 спутников. Собирать их будут на заводе Airbus в Тулузе.

Цель закупки – поддержка непрерывности работы группировки OneWeb, в том числе, за счет постепенной замены устаревающих спутников, которые были запущены в 2020-2023 году. Поставка первых аппаратов из новой партии ожидается к концу 2026 года.

Новые спутники получат усовершенствованное ПО и будут способны к обработке данных на борту. Они также обеспечат интеграцию с наземными сетями 5G.

Всего у Eutelsat – более 600 спутников на высоте около 1200 км, обеспечивая низкую задержку – менее 70 мс и скорость до 150 Мбит/с. (А еще у компании есть 33 геостационарных спутника).

Компания ориентирована на B2B и B2G сегмент – это удел всех сравнительно небольших по количеству спутниковых созвездий, на обслуживание массового сегмента у таких группировок не хватает пропускной способности.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: Eutelsat OneWeb сотово-спутниковая связь низкоорбитальная

--