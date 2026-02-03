Спутниковая связь: One New Zealand расширила услуги D2D на базе Starlink, добавив к текстингу ряд приложений и голосовые вызовы через WhatsApp

MForum.ru
Это такие приложения, как Google Maps, AllTeails, Plan My Walk, Accu Weather и X. Оператор взаимодействует с разработчиком приложений Smudge, чтобы новозеландские компании могли подготовиться к работе с клиентами через спутник.
Доступ к услуге передачи данных работает так же, как и к услуге отправки текстовых сообщений через спутник: мобильные телефоны принимают сигналы, когда находятся вне зоны действия традиционных наземных систем.
В Новой Зеландии у One NZ покрытие наземной сети достигает до 60% территории. Гибридный подход расширил охват услугами до почти 100% территории Новой Зеландии, включая прилегающие воды.
Поддержка обмена текстовыми сообщениями со смартфонов через спутник для клиентов One NZ стала доступна в конце 2024 года.
Конкурирующий оператор мобильной связи Spark NZ намеревается запустить услугу спутниковой связи в 1H2026.
по материалам MobileWorldLive
