Спутниковая связь: One New Zealand расширила услуги D2D на базе Starlink, добавив к текстингу ряд приложений и голосовые вызовы через WhatsApp

03.02.2026, MForum.ru

Это такие приложения, как Google Maps, AllTeails, Plan My Walk, Accu Weather и X. Оператор взаимодействует с разработчиком приложений Smudge, чтобы новозеландские компании могли подготовиться к работе с клиентами через спутник.

Доступ к услуге передачи данных работает так же, как и к услуге отправки текстовых сообщений через спутник: мобильные телефоны принимают сигналы, когда находятся вне зоны действия традиционных наземных систем.

В Новой Зеландии у One NZ покрытие наземной сети достигает до 60% территории. Гибридный подход расширил охват услугами до почти 100% территории Новой Зеландии, включая прилегающие воды.

Поддержка обмена текстовыми сообщениями со смартфонов через спутник для клиентов One NZ стала доступна в конце 2024 года.

Конкурирующий оператор мобильной связи Spark NZ намеревается запустить услугу спутниковой связи в 1H2026.

по материалам MobileWorldLive

теги сотово-спутниковая связь D2D прямая спутниковая связь SpaceX Starlinlk One New Zealand Новая Зеландия услуги

