Спутниковая связь: SpaceX готовится к IPO и это ставит под вопрос перспективы конкурирующих компаний

Проведение IPO Space, которое многие ожидают в 2026 году, может заметно ухудшить конкурентные позиции для многих других участников рынка.

Очевидные цели – конкурентные ракетные компании United Launch Alliance (ULA) и Rocket Lab в США, а также Arianespace в Европе.

IPO может дать SpaceX внушительные $50 млрд. Это больше, например, чем капитализация Rocket Lab. Так что не удивительно, что планы SpaceX заставляют нервничать другие компании, занимающиеся ракетами.

В области телекома конкурентам тоже скучать не придется. Прежде всего это касается компании AST Mobile с ее планами создания конкурентной спутниковой группировки, и решивших сделать ставку на ее инфраструктуру операторов наземной связи AT&T и Verizon Communications.

У SpaceX уже 9.2 млн платящих клиентов и более $10 млрд годового дохода только от Starlink. И это при том, SpaceX только начала выводить на орбиту спутники DTC (для прямой сотово-спутниковой связи), их пока что запущено 650 (из общего количества в 9000). Но и этого количества достаточно, чтобы начать оказывать услуги, абоненты компании уже используют услуги сотово-спутниковой связи в 22 странах. В некоторых из них через эти спутники уже можно отправлять не только экстренные сообщения и SMS, но и электронную почту, и делать видеозвонки.

Оценка SpaceX потенциала рынка Starlink DTC – 400 млн пользователей. Это потенциал роста в 33 раза. Внушительно.

У AST SpaceMobile на орбите пока что всего 6 спутников DTC (пусть это и более мощные платформы), к тому же компания все еще не начала даже бета-тестирование.

SpaceX пугает телеком-отрасль не только своей деятельностью в космосе.

Компания строит шлюз за шлюзом на земле, 13 из них были построены в 2025 году, а их общее количество уже достигло 20. Это шлюзы для подключения спутниковой сети к наземным сетям, но чем далее, тем более это напоминает появление на рынке еще одного игрока магистрального уровня. Впрочем, пока что SpaceX не предоставляет такие услуги. Но что может помешать компании начать это делать, когда она сочтет, что готова?

Кстати, выясняется, что и у нас кое-где порой не обойтись без SpaceX и ее Starlink. Вы же понимаете, что к Арктике нельзя подходить со стандартными правилами и запретами.

