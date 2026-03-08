Спутниковая связь: Индия создает спутники для «приземленной» орбиты - BEL и Bellatrix объединяют усилия в проекте VLEO

08.03.2026, MForum.ru

Государственный оборонный гигант Bharat Electronics Limited (BEL), курируемый Минобороны Индии, и частный аэрокосмический стартап Bellatrix Aerospace подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разработке, проектированию и производству спутниковых систем и полезной нагрузки. Ключевой фокус партнерства — аппараты, предназначенные для работы на сверхнизкой околоземной орбите (VLEO).

Что такое VLEO и зачем это нужно?

VLEO — это орбиты на высоте от 150 до 450 км над Землей. Это значительно ниже традиционной низкой орбиты (LEO), где размещается большинство низкоорбитальных спутников, включая Starlink. Главная инженерная сложность состоит в том, что на таких высотах все еще ощущается разреженная атмосфера, создающая аэродинамическое сопротивление. Спутник без двигателя быстро потеряет скорость и упадет. Поэтому ключевое требование к VLEO-аппаратам - наличие двигательной установки, способной обеспечивать постоянную тягу для компенсации сопротивления. У Bellatrix Aerospace есть такая экспертиза.

Зачем преодолевать сложности, связанные с VLEO?

Преимущества того стоят:

Максимальное разрешение съемки, оптика систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) работает эффективнее с меньшего расстояния.

Минимальная задержка сигнала, чем ближе спутник, тем быстрее отклик - критически важно для связи и интернета.

Энергоэффективность наземных устройств, - маломощным датчикам и терминалам легче «достучаться» до спутника, который летит совсем рядом.

Частные руки (быстро) и государственный контроль (финансовая поддержка)

Партнерство построено на принципе частно-государственного взаимодействия, который становится трендом в индийской космической экосистеме после реформ 2020 года. Bellatrix Aerospace отвечает за самое сложное, за создание спутниковой платформы, способной выживать и эффективно работать в условиях VLEO. Компания из Бангалора имеет опыт создания двигательных установок, включая электрические (на эффекте Холла) и микроволновые плазменные.

Bharat Electronics Limited (BEL) берет на себя полезную нагрузку. Это могут быть радары, средства связи, сенсоры или оптические системы.

Это военный или гражданский проект?

Официально BEL заявляет, что сотрудничество нацелено на укрепление потенциала Индии в создании спутников следующего поколения для "стратегических и гражданских космических миссий".

Стратегические миссии, это, без сомнений, интересы обороны и национальной безопасности. Спутники в VLEO могут стать «глазами» и «ушами» армии, обеспечивая тактическую разведку и защищенную связь с низкими задержками.

Гражданские миссии, это задачи в интересах науки, мониторинга территорий, сельского хозяйства, реагирования на стихийные бедствия.

Однако говорить о создании на базе этого партнерства прямого конкурента Starlink для массовых пользователей по крайней мере, в ближайшие годы, не приходится.

BEL традиционное выполняет военные заказы, а не оказывает B2C-услуги. Создание платформы для VLEO - это создание «железа», а не развертывание глобальной сети из тысяч спутников, способных работать с массовыми абонентскими терминалами. Скорее всего, первые аппараты будут работать в интересах индийского государства, а их коммерческий потенциал (например, продажа сверхчетких снимков) будет реализовываться через партнеров или специализированные структуры.

спутниковая связь очень низкие орбиты VLEO Индия

