Спутниковая связь: Индия создает спутники для «приземленной» орбиты - BEL и Bellatrix объединяют усилия в проекте VLEO

MForum.ru
08.03.2026,
Государственный оборонный гигант Bharat Electronics Limited (BEL), курируемый Минобороны Индии, и частный аэрокосмический стартап Bellatrix Aerospace подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разработке, проектированию и производству спутниковых систем и полезной нагрузки. Ключевой фокус партнерства — аппараты, предназначенные для работы на сверхнизкой околоземной орбите (VLEO).
Что такое VLEO и зачем это нужно?
VLEO — это орбиты на высоте от 150 до 450 км над Землей. Это значительно ниже традиционной низкой орбиты (LEO), где размещается большинство низкоорбитальных спутников, включая Starlink. Главная инженерная сложность состоит в том, что на таких высотах все еще ощущается разреженная атмосфера, создающая аэродинамическое сопротивление. Спутник без двигателя быстро потеряет скорость и упадет. Поэтому ключевое требование к VLEO-аппаратам - наличие двигательной установки, способной обеспечивать постоянную тягу для компенсации сопротивления. У Bellatrix Aerospace есть такая экспертиза.
Зачем преодолевать сложности, связанные с VLEO?
Преимущества того стоят:
Частные руки (быстро) и государственный контроль (финансовая поддержка)
Партнерство построено на принципе частно-государственного взаимодействия, который становится трендом в индийской космической экосистеме после реформ 2020 года. Bellatrix Aerospace отвечает за самое сложное, за создание спутниковой платформы, способной выживать и эффективно работать в условиях VLEO. Компания из Бангалора имеет опыт создания двигательных установок, включая электрические (на эффекте Холла) и микроволновые плазменные.
Bharat Electronics Limited (BEL) берет на себя полезную нагрузку. Это могут быть радары, средства связи, сенсоры или оптические системы.
Это военный или гражданский проект?
Официально BEL заявляет, что сотрудничество нацелено на укрепление потенциала Индии в создании спутников следующего поколения для "стратегических и гражданских космических миссий".
Стратегические миссии, это, без сомнений, интересы обороны и национальной безопасности. Спутники в VLEO могут стать «глазами» и «ушами» армии, обеспечивая тактическую разведку и защищенную связь с низкими задержками.
Гражданские миссии, это задачи в интересах науки, мониторинга территорий, сельского хозяйства, реагирования на стихийные бедствия.
Однако говорить о создании на базе этого партнерства прямого конкурента Starlink для массовых пользователей по крайней мере, в ближайшие годы, не приходится.
BEL традиционное выполняет военные заказы, а не оказывает B2C-услуги. Создание платформы для VLEO - это создание «железа», а не развертывание глобальной сети из тысяч спутников, способных работать с массовыми абонентскими терминалами. Скорее всего, первые аппараты будут работать в интересах индийского государства, а их коммерческий потенциал (например, продажа сверхчетких снимков) будет реализовываться через партнеров или специализированные структуры.
--
теги: спутниковая связь очень низкие орбиты VLEO Индия
--
Публикации по теме:
06.03. [Новости компаний] Спутниковая связь: В GSMA говорят о необходимости срочного глобального регулирования низкоорбитальных группировок / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Спутниковая связь: SpaceX переименовал D2C в Starlink Mobile и рассказал о планах / MForum.ru
05.03. [Новости компаний] Спутниковая связь: 4 марта пропал сигнал со спутника Экспресс-АТ1 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
27.02. [Новости компаний] Сотово-спутниковая связь: К сервису Starlink Direct to Cell каждый день подключается более 18 тысяч человек / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru