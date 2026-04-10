Спутниковая связь: Какие геостационарные аппараты запланированы к производству в России

10.04.2026, MForum.ru

Из 12 спутников серии «Экспресс» к 2030 году потребуется замена 8-ми у которых истек или истечет срок активного существования.

«Экспресс-АТ3» – для оказания операторами спутникового телевидения услуг на европейской части России и в Сибири, предоставления пакета радиопрограмм на европейскую часть России. Должен быть произведен и запущен до 2030 года.





«Экспресс-АТ4» – для работы операторов телерадиовещания в европейской части страны и ближнем зарубежье. Должен быть произведен и запущен до 2030 года.





«Экспресс-АМУ8» – предназначен для вещания российского телевидения на Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток, Европу, а также для обеспечения оказания услуг связи. Должен быть произведен и запущен до 2030 года.





«Экспресс-АМУ6» - должен быть произведен до 2029 года





«Экспресс-40» - должен быть произведен до 2029 года





«Экспресс-АМУ51» - должен быть произведен до 2029 года





«Экспресс-АМУ52» - должен быть произведен до 2029 года





«Экспресс-АМУ4» - должен быть изготовлен до 2028 года То есть резервные спутники не предусматриваются и далее. \\ Больше о российской группировке геостационарных спутников -- теги: спутниковая связь телеком геостационарные спутники спутники телевещания --

© Алексей Бойко, MForum.ru

