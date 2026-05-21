Слухи: Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка

21.05.2026, MForum.ru

Infinix начала тизерную кампанию серии Hot 70, подтвердив, что смартфоны получат изменяющую цвет заднюю панель и RGB-подсветку. Компания также объявила дату глобального анонса. Серия Hot 70 будет представлена на мировом рынке 25 мая (количество моделей пока неизвестно, в прошлогодней Hot 60 их было четыре).

Согласно тизерам, серия Hot 70 получит RGB-свечение на задней панели и термохромное покрытие, которое меняет цвет при нагреве. Скорее всего, будут яркие цвета — зеленый и оранжевый. Общий дизайн задней панели напоминает предыдущие модели: вертикальный каплевидный модуль камер.

Базовая модель Hot 70 засветилась в Google Play Console с процессором MediaTek Helio G99 и 4 ГБ оперативной памяти. Также модель была замечена на FCC — ожидается две версии с разной емкостью батареи. А Hot 70 Pro, согласно листингу на Carlcare Indonesia, будет поддерживать 5G.

Infinix продолжает экспериментировать с дизайном в бюджетном сегменте. Термохромная панель и RGB-подсветка — это не улучшение производительности, а способ выделиться на полке магазина. Для целевой аудитории (молодежь, покупатели до $200) внешний вид может быть важнее технических характеристик

Helio G99 — это проверенный 4G-чип (2022 года). Он не для игр, но для повседневных задач — более чем достаточен. 4 ГБ ОЗУ — минимум для 2026 года. 5G будет только в Pro-версии.

Infinix делает ставку на уникальную внешность. Будет ли этого достаточно для успеха? Зависит от цены. Если Hot 70 будет стоить 150..180, а Hot 70 Proс 5G –200…220, то с учетом подсветки и "хамелеона" они могут быть популярны в Индии, Африке и Юго-Восточной Азии. Если цена будет выше, покупатели выберут более сбалансированные устройства.

Плюсы: уникальный дизайн с термохромной панелью и RGB, яркие цвета, 5G в Pro-версии, доступная цена (вероятно).

Минусы: слабый процессор (Helio G99), только 4 ГБ RAM (база), неясная ситуация с обновлениями ПО.

Infinix знает свою аудиторию и играет на ее желании выделиться. Посмотрим, насколько успешной будет Hot 70 серия. Для энтузиастов — неинтересно. Для массового покупателя в развивающихся странах — может быть, вариант. Но конкуренты не дремлют. Важно, чтобы Infinix не переоценила свои возможности и установила адекватную цену. Если смартфоны будут стоить дешевле аналогов, то термохромная панель станет приятным бонусом. Если дороже — покупатель выберет Realme или Xiaomi с лучшим железом. Или Samsung с эталонной поддержкой ПО.

Ждем 25 мая для полной информации. Серия Hot 70 – выглядит как эксперимент. Удачный или нет — покажут продажи.