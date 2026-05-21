Слухи: Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка

MForum.ru
21.05.2026,
Infinix начала тизерную кампанию серии Hot 70, подтвердив, что смартфоны получат изменяющую цвет заднюю панель и RGB-подсветку. Компания также объявила дату глобального анонса. Серия Hot 70 будет представлена на мировом рынке 25 мая (количество моделей пока неизвестно, в прошлогодней Hot 60 их было четыре).
Согласно тизерам, серия Hot 70 получит RGB-свечение на задней панели и термохромное покрытие, которое меняет цвет при нагреве. Скорее всего, будут яркие цвета — зеленый и оранжевый. Общий дизайн задней панели напоминает предыдущие модели: вертикальный каплевидный модуль камер.
Базовая модель Hot 70 засветилась в Google Play Console с процессором MediaTek Helio G99 и 4 ГБ оперативной памяти. Также модель была замечена на FCC — ожидается две версии с разной емкостью батареи. А Hot 70 Pro, согласно листингу на Carlcare Indonesia, будет поддерживать 5G.
Infinix продолжает экспериментировать с дизайном в бюджетном сегменте. Термохромная панель и RGB-подсветка — это не улучшение производительности, а способ выделиться на полке магазина. Для целевой аудитории (молодежь, покупатели до $200) внешний вид может быть важнее технических характеристик
Helio G99 — это проверенный 4G-чип (2022 года). Он не для игр, но для повседневных задач — более чем достаточен. 4 ГБ ОЗУ — минимум для 2026 года. 5G будет только в Pro-версии.
Infinix делает ставку на уникальную внешность. Будет ли этого достаточно для успеха? Зависит от цены. Если Hot 70 будет стоить 150..180, а Hot 70 Proс 5G –200…220, то с учетом подсветки и "хамелеона" они могут быть популярны в Индии, Африке и Юго-Восточной Азии. Если цена будет выше, покупатели выберут более сбалансированные устройства.
Плюсы: уникальный дизайн с термохромной панелью и RGB, яркие цвета, 5G в Pro-версии, доступная цена (вероятно).
Минусы: слабый процессор (Helio G99), только 4 ГБ RAM (база), неясная ситуация с обновлениями ПО.
Infinix знает свою аудиторию и играет на ее желании выделиться. Посмотрим, насколько успешной будет Hot 70 серия. Для энтузиастов — неинтересно. Для массового покупателя в развивающихся странах — может быть, вариант. Но конкуренты не дремлют. Важно, чтобы Infinix не переоценила свои возможности и установила адекватную цену. Если смартфоны будут стоить дешевле аналогов, то термохромная панель станет приятным бонусом. Если дороже — покупатель выберет Realme или Xiaomi с лучшим железом. Или Samsung с эталонной поддержкой ПО.
Ждем 25 мая для полной информации. Серия Hot 70 – выглядит как эксперимент. Удачный или нет — покажут продажи.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
26.02. Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64
20.02. Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования
19.02. Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч
18.02. Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч
12.02. Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч
26.01. Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч
20.01. Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем
07.01. Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением
29.12. В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge
10.12. Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ
04.09. Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде
03.09. Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30
29.08. Infinix Hot 60 Pro+ занесли в книгу рекордов Гинесса
13.08. Infinix Hot 60i 5G появится в Индии с 16 августа
08.08. Подтверждены основные характеристики Infinix Hot 60i 5G
01.08. Игровой смартфон Infinix GT 30 5G+ готовится к анонсу
14.07. Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально
11.07. Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro
07.07. Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button
21.05. SpaceX готова к проведению масштабного IPO
21.05. Облачное доверие на ЦИПР-2026: гибридный баланс, государственный пример и контроль от железа до ПО
21.05. Новосибирская компания Элрон представила одноплатник на процессоре Гиперком-У
21.05. Российский ИИ GigaChat планируют перевести на китайские чипы?
21.05. Забастовка на Samsung отменена: компромисс предотвратил дополнительный импульс дефициту чипов и росту цен
21.05. II Всероссийская конференция по печатным платам: время масштабировать прорывы
21.05. Бюро 1440 и Белинтерсат договорились о сотрудничестве
21.05. Yadro и T1 подписали соглашение о сотрудничестве в области инфраструктурных решений
21.05. Verizon: ИИ-атаки стали главной угрозой кибербезопасности в 2025 году
21.05. Китай запустил подводный коммерческий дата-центр
21.05. МТС помогла с автоматизацией работы Кадрового центра Работа России в Магадане
20.05. ICT.Moscow: в мире сохраняется тренд на кооперацию в сфере 6G
20.05. Забастовка на Samsung может серьезно усугубить кризис на мировом рынке памяти и ударить по России
20.05. До конца 2026 года в Москве планируется запустить крупносерийное производство печатных плат
19.05. MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на ЦИПРе
21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558
21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go
21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка
20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов
20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого
20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов
19.05. RedMagic 11S Pro и Pro+ получили разогнанный чип, 8000 мАч, вентилятор и IPX8
19.05. Realme 16T с 8000 мАч, IP69 представят 22 мая
19.05. OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?
18.05. Vivo Pocket может получить 200 Мп сенсор Sony LYT-901
18.05. 22 мая представят Realme Watch S5 и Buds Air8 Pro с AMOLED 1500 нит, 55dB ANC, LHDC
16.05. Xiaomi 17 Max – 8000 мАч, 200 МП Leica, 6.9" Super Pixel — анонсируют 21 мая
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок