Слухи: OnePlus Ace 7 – экран 240 Гц, батарея 9000 мАч и охлаждение с вентилятором?

OnePlus выпустила Ace 6 в октябре прошлого года, а сейчас активно работает над преемником. По данным инсайдера Digital Chat Station, Ace 7 находится на стадии инженерного образца.
OnePlus Ace 6
По слухам, смартфон получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6.78-дюймовый дисплей разрешением 1.5K. Частота обновления пока не утверждена. Вероятно, будет не менее 185 Гц, а может достигать 240 Гц.
Аккумулятор — 9000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт. Ранее появились слухи, что Ace 7 может получить активное охлаждение с вентилятором. Эта функция все еще тестируется, но окончательное решение пока не принято
Если Ace 7 выйдет примерно в октябре, как его предшественник, у нас будет еще много времени для новых утечек и слухов.
OnePlus Ace 7 — очередная попытка компании закрепиться в сегменте игровых смартфонов (наряду с Red Magic, ROG Phone и Legion). Но OnePlus не позиционирует Ace как чисто игровой — скорее, как флагман с уклоном в производительность.
240 Гц — это рекордная частота для AMOLED-дисплеев. Для сравнения:
240 Гц — это потенциальное преимущество в играх, где поддерживается высокая частота кадров (но таких игр пока мало). Кроме того, сама по себе высокая частота делает интерфейс невероятно плавным. Правда, расход батареи будет высоким.
9000 мАч — это внушительная емкость (больше, чем у большинства игровых смартфонов).
В паре с 100 Вт зарядкой (полная зарядка, вероятно, за 1 час) и Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм) это обеспечит отличную автономность.
Активный вентилятор — спорный момент. Активное охлаждение снижает троттлинг при длительных игровых сессиях, но увеличивает толщину, вес и шум. Red Magic использует вентилятор, ROG Phone — нет. OnePlus, видимо, тестирует возможность. Если вентилятор будет, Ace 7 станет более нишевым игровым устройством. Если нет — останется универсальным флагманом.
Также нельзя не учитывать, что высокая частота экрана может быть не поддержана в большинстве игр, а АКБ емкостью 9000 мАч увеличит вес и толщину.
OnePlus Ace 7 может стать самым «игровым» смартфоном 2026 года, если реализует 240 Гц экран, 9000 мАч батарею и активное охлаждение. Но для массового пользователя это будет избыточно. Основная аудитория — мобильные геймеры и энтузиасты, которые готовы мириться с большим весом ради рекордной производительности. Впрочем, все это пока не более чем слухи.
© Антон Печеровый,
