Слухи: OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы

20.04.2026,
OnePlus готовится выпустить бюджетные TWS-наушники Buds Ace 3 — преемники модели Buds Ace 2, дебютировавшей в конце 2024 года. В каком-то смысле новинка даже немного запаздывает. Но, судя по тизеру, ожидание того стоило.
Oneplus опубликовала тизер на Weibo, раскрыв ключевые детали и пресс-рендер. Наушники также появились в китайском онлайн-магазине Oppo, что подтверждает скорый запуск.
Главные улучшения — в двух областях: шумоподавление и время работы.
Судя по тизеру, Buds Ace 3 будут доступны в двух цветах: Interstellar Black и Titanium Silver. Дизайн кейса и самих наушников, вероятно, будет эволюцией предыдущего поколения. Другие характеристики пока остаются загадкой: поддержка кодеков, задержка, диаметр драйверов, наличие приложения для настройки, цена. Всё это станет известно в ближайшее время.
55 дБ шумоподавления — это уровень флагманских наушников 2024–2025 годов. Если OnePlus удастся сохранить цену на уровне предшественника (около 50–70 долларов), Buds Ace 3 станут одними из лучших в своем классе.
54 часа работы — тоже отличный показатель. Для сравнения: AirPods Pro 2 дают около 30 часов с кейсом, Samsung Galaxy Buds3 Pro — около 36 часов. OnePlus предлагает почти вдвое больше.
Конечно, 55 дБ — это максимальное значение в идеальных условиях. В реальности эффективное шумоподавление будет ниже, но все равно высоким.
Задержка — еще один важный параметр для игровых наушников (Ace-серия позиционируется как игровая). Надеемся, OnePlus сохранила режим с низкой задержкой.
Цена — ключевой фактор. Если Buds Ace 3 будут стоить около 60–70 долларов, у них почти нет конкурентов с таким уровнем ANC и автономности. Если цена приблизится к 100 долларам, появятся варианты от Soundcore, Earfun и других.
Официальный анонс ожидается в ближайшие дни. Судя по активности в Weibo и появлению в магазине Oppo, запуск может состояться еще до конца апреля. Ждем официальных цен и даты старта продаж.
© Антон Печеровый,
