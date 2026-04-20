Слухи: OnePlus Buds Ace 3 обеспечат 55 дБ шумоподавления и 54 часа работы

20.04.2026, MForum.ru

OnePlus готовится выпустить бюджетные TWS-наушники Buds Ace 3 — преемники модели Buds Ace 2, дебютировавшей в конце 2024 года. В каком-то смысле новинка даже немного запаздывает. Но, судя по тизеру, ожидание того стоило.

Oneplus опубликовала тизер на Weibo, раскрыв ключевые детали и пресс-рендер. Наушники также появились в китайском онлайн-магазине Oppo, что подтверждает скорый запуск.

Главные улучшения — в двух областях: шумоподавление и время работы.

  • Активное шумоподавление: до 55 дБ. Это серьезный показатель, приближающийся к флагманским моделям (у предшественника было скромнее).
  • Время работы: 54 часа с учетом кейса. У Buds Ace 2 было 43 часа. Прирост — 25%.

Судя по тизеру, Buds Ace 3 будут доступны в двух цветах: Interstellar Black и Titanium Silver. Дизайн кейса и самих наушников, вероятно, будет эволюцией предыдущего поколения. Другие характеристики пока остаются загадкой: поддержка кодеков, задержка, диаметр драйверов, наличие приложения для настройки, цена. Всё это станет известно в ближайшее время.

55 дБ шумоподавления — это уровень флагманских наушников 2024–2025 годов. Если OnePlus удастся сохранить цену на уровне предшественника (около 50–70 долларов), Buds Ace 3 станут одними из лучших в своем классе.

54 часа работы — тоже отличный показатель. Для сравнения: AirPods Pro 2 дают около 30 часов с кейсом, Samsung Galaxy Buds3 Pro — около 36 часов. OnePlus предлагает почти вдвое больше.

Конечно, 55 дБ — это максимальное значение в идеальных условиях. В реальности эффективное шумоподавление будет ниже, но все равно высоким.

Задержка — еще один важный параметр для игровых наушников (Ace-серия позиционируется как игровая). Надеемся, OnePlus сохранила режим с низкой задержкой.

Цена — ключевой фактор. Если Buds Ace 3 будут стоить около 60–70 долларов, у них почти нет конкурентов с таким уровнем ANC и автономности. Если цена приблизится к 100 долларам, появятся варианты от Soundcore, Earfun и других.

Официальный анонс ожидается в ближайшие дни. Судя по активности в Weibo и появлению в магазине Oppo, запуск может состояться еще до конца апреля. Ждем официальных цен и даты старта продаж.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

