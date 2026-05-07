Блокировки: "Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая"

MForum.ru
07.05.2026,
"При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения", - сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
Я это понимаю так - "ковровых отключений "на всякий случай" не планируется", но при возникновении ситуаций, которые будут рассматриваться как опасные, блокировки могут вводиться, в оптимальном случае - локальные. Это мое понимание фразы выше.
"Вместе с тем для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к «белому списку» сайтов — и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены".
Здесь все вполне однозначно написано - 9-го могут быть временно выключены мобильный интернет и SMS. Не ясно только в каком временном интервале и в какой "географии", но, видимо, еще будут сообщения о завершении периода ограничений. Что же, какая-то ясность. Лучше, чем гадать на кофейной гуще.
"Отдельно обращаем внимание, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений".
Уже неплохо. Вот только если речь не о домашнем Wi-Fi, а о публичном, уличном, то в него еще авторизоваться надо, а авторизация обычно - по SMS. А SMS могут быть заблокированы, как нам сообщает министерство.
Кто предупрежден, тот... может лучше спланировать, чем заняться в праздник без мобильного интернета. И приятно, что информация есть и представлена более-менее заранее. У меня, например, запланирована встреча 8-го, и без мобильного интернета попасть на нее могло бы быть сложнее, чем при его наличии.
--
теги: блокировки мобильного интернета блокировки SMS Минцифры регулирование Москва безопасность
--
Публикации по теме:
14.04. Telegram в России получит еще одну отсрочку?
19.03. Сети 5G в России должны будут уметь использовать отечественный алгоритм шифрования
22.01. РКН ввел ограничения для более 400 VPN-сервисов в России
29.03. Минцифры рекомендовало операторам "обеспечить равномерную нагрузку" на сети связи
13.12. Инесса Галактионова, МТС - встреча 10.12.2021. Часть 2 - вопросы и ответы
05.11. 1 декабря некоторые российские абоненты могут столкнуться с отключением от услуг связи сотовых операторов
06.02. Правила оказания услуг связи и услуг доступа к сети интернет в Казахстане
13.04. Обзор Apple iPad. Красив, удобен, но нужен ли?
07.05. OpenAI завершила формирование совместного предприятия DeployCo с группой фондов прямых инвестиций
07.05. МТС запустил переводы для физлиц на кошельки WeChat Pay без комиссии
07.05. Билайн в Удмуртской республике - покрытие 4G обеспечено indoor-оборудованием в 4 ТЦ Ижевска
07.05. Росэл сообщает о начале серийного производства новой модификации отечественных светочувствительных КМОП-матриц с разрешением 4К
07.05. "Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая"
07.05. МТС в Якутии - сеть LTE усилена в районе строительства Ленского моста
06.05. Индия дозрела до собственной низкоорбитальной группировки
06.05. В Аналитическом центре GS Group оценили российский рынок ноутбуков и мониторов в 1q2026
06.05. Мировой рынок полупроводников в 2025 году вырос на 26% до $796 млрд
06.05. T2 импортзаместила решение PCRF разработкой Bercut
06.05. Билайн в Костромской области - покрытие 4G расширено в семи деревнях
06.05. Сеть 4G МегаФон запущена с использованием нового оборудования в селе Берт-Даг в Тыве
06.05. МТС в Магаданской области - indoor-покрытие LTE развернуто в аэропорту Магадана
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
05.05. SEMI сообщает о росте мировых поставок кремниевых пластин на 13% в годовом исчислении в 1q2026
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов