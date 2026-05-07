Блокировки: "Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая"

07.05.2026, MForum.ru

"При этом в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения", - сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Я это понимаю так - "ковровых отключений "на всякий случай" не планируется", но при возникновении ситуаций, которые будут рассматриваться как опасные, блокировки могут вводиться, в оптимальном случае - локальные. Это мое понимание фразы выше.

"Вместе с тем для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету — в том числе к «белому списку» сайтов — и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены".

Здесь все вполне однозначно написано - 9-го могут быть временно выключены мобильный интернет и SMS. Не ясно только в каком временном интервале и в какой "географии", но, видимо, еще будут сообщения о завершении периода ограничений. Что же, какая-то ясность. Лучше, чем гадать на кофейной гуще.

"Отдельно обращаем внимание, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений".

Уже неплохо. Вот только если речь не о домашнем Wi-Fi, а о публичном, уличном, то в него еще авторизоваться надо, а авторизация обычно - по SMS. А SMS могут быть заблокированы, как нам сообщает министерство.

Кто предупрежден, тот... может лучше спланировать, чем заняться в праздник без мобильного интернета. И приятно, что информация есть и представлена более-менее заранее. У меня, например, запланирована встреча 8-го, и без мобильного интернета попасть на нее могло бы быть сложнее, чем при его наличии.

теги: блокировки мобильного интернета блокировки SMS Минцифры регулирование Москва безопасность

© Алексей Бойко, MForum.ru

