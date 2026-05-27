ВАТС: В ТМТ Консалтинг оценили размер и динамику изменений на российском рынке виртуальных АТС

27.05.2026, MForum.ru

"Российский рынок ВАТС находится в фазе зрелости, переходя от быстрого роста к качественному развитию и интеграции с ИИ-сервисами. Объем его по итогам 2025 года в денежном выражении увеличился на 17,1% по отношению к 2025 году и составил 34,4 млрд руб. Количество компаний-клиентов (уникальных ИНН) выросло на 2,3% до 540,7 тысяч. Число абонентов-пользователей ВАТС увеличилось на 2,9% до 3 746 тысяч".

((картинка - данные компаний, источник - ТМТ Консалтинг)) Прогноз - рынок продолжит расти, но замедляющимися темпами, CAGR в период 2026-2030 составит 8.4% с целью 54 млрд руб в 2030 году. Ключевые тренды, которые действуют на рынке ВАТС: Омниканальность - объединение голосовых и текстовых каналов коммуникаций в единой платформе.

Глубокая аналитика и интеграции - рост спроса на интеграцию ВАТС с CRM, внешними бизнес-системами через API, а также на сервисы записи, хранения и анализа разговоров.

Внедрение искусственного интеллекта (AI) - голосовые роботы, помощники, распознавание и синтез речи, анализ диалогов становятся массовыми.

Замещение офисных АТС - переход на облачные АТС, которые безопаснее и соответствуют требованиям российского законодательства.

Автоматизация клиентского сервиса - компании все активнее используют ВАТС для повышения эффективности работы с клиентами.

© Алексей Бойко, MForum.ru

