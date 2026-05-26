Микроэлектроника: Еврокомиссия предложила на время смягчить санкции в отношении китайской компании, чтобы спасти свой автопром

В ЕС ранее включили китайскую Yangzhou Yangjie Electronic в санкционные списки, обвинив ее во взаимодействии с ВПК РФ. Собственно, в этих списках она и останется. Yangjie специализируется на производстве силовой электроники, включая выпрямители тока, полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET), биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT), SiC-модули.

Ситуация в ЕС с дискретными полупроводниками для автопрома сейчас близка к кризисной, она характеризуется дефицитом, который сформировался опять же из-за действий европолитиков, которые ранее решили взять под контроль компанию Nexperia, которую они же прежде разрешили приобрести китайской Wingtech Technology, но затем в Нидерландах спохватились, что «такая корова нужна самому».

В ответ на действия властей Нидерландов Китай ввел эмбарго на экспорт в Европу изделий Nexperia, пластины для которых производились в Нидерландах, но затем разделялись на кристаллы и упаковывались на заводах в Китае.

Европейский автопром, пытаясь справиться с возникшей проблемой частично переместил заказы на Yangjie, но тут-то европолитики поместили ее в санкционные списки, что вновь осложнило жизнь европейским автопроизводителям.

Теперь в Еврокомиссии обсуждают 9-месячную отсрочку в отношении сделок с этой китайской компаний, сообщает Reuters, чтобы европейские автопроизводители все же не остались без необходимых им компонентов и модулей и получили возможность спокойно искать альтернативных поставщиков этой продукции. Впрочем, какой там спокойный поиск, запасов компонентов автопрому хватит примерно до июля-октября 2026 года, а конкуренты Yangjie загружены примерно до предела своих возможностей.

А еще для принятия отсрочки за нее должны единогласно проголосовать все страны. Логично, что интересы бизнеса заставляют корректировать политику санкций. Но вся эта цепочка событий не добавляет уважения политикам ЕС, действия которых раз за разом ставят под угрозу бизнес собственных стран и не выглядят продуманными. А еще это наглядный пример того, к чему приводит зависимость от Китая. Коготок увяз…

