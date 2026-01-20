Микроэлектроника: Президенты Кореи и Италии договорились об укреплении сотрудничества в области ИИ и микроэлектроники

MForum.ru
Встреча состоялась вчера. Стороны договорились о «расширении сотрудничества» в таких секторах, как ИИ, аэрокосмическая промышленность, микросхемы, критические важные полезные ископаемые. Какой-то конкретики стороны не объявляли.
В целом Италия почти не имеет современного полупроводникового производства (в отличие от Германии или Франции). Не удивительно, что в Италии хотели бы привлечь зарубежные инвестиции в сегмент производства микросхем в ситуации, когда цепочки поставок изменились столь радикально.
При этом в Италии, как и в других странах Европы даже не пытаются замахиваться на передовую логику и техпроцессы, здесь готовы довольствоваться «практичными» силовыми полупроводниками (SiC и GaN), сенсорами, MEMS, а также использовать свои компетенции в области материаловедения, чтобы выпускать материалы для производства чипов.
Учитывая, что в ЕС хотят выделить средства на укрепление «суверенитета» в области микроэлектроники, Италия также не прочь получить часть этих денег.
Вроде бы что-то намечалось с сингапурской Silicon Box и тайваньской GlobalWafer.
В целом не очень понятно, зачем кому-либо инвестировать в современной Италии, разве что тайваньским компаниям, у которых может подгорать известное место по известным геополитическим причинам. Впрочем, для Кореи вход в ЕС через локализацию в Италии – это возможный доступ на рынки ЕС без таможенных барьеров. Да и субсидии возможны.
Посмотрим, останутся ли эти договоренности лишь обменом любезностями или корейцы решатся зайти в Италию с планами сооружения производств.
