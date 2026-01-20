Микроэлектроника: Геополитика и ИИ-чипы Nvidia H200

MForum.ru
20.01.2026,
На прошлой неделе шумно обсуждалось решение властей США разрешить с рядом условий и оговорок поставку в Китай чипов Nvidia H200 и различных устройств на их основе, например, серверов. Этим решением, кстати, в США довольны далеко не все.
Но теперь стала распространяться информация о том, что на китайской стороне власти не готовы разрешить импорт этих чипов и изделий на их основе. В частности, тайванський производитель ИИ-серверов, компания Inventec поделилась следующей информацией.
«Это зависит от политической ситуации, потому что в конечном итоге вопрос сводится к тому, разрешит ли это Китай. В принципе, Соединенные Штаты открыты для этого, но на данный момент, похоже, они застряли на стороне Китая», — заявил президент Inventec Джек Цай на пресс-конференции в Тайбэе, - цитирует Reuters.
В Китае хотели бы перевести не только критическую инфраструктуру, но и крупные бизнесы на собственные решения, пусть китайские ускорители на сегодня и уступают американским. Но, как и в США в отношении экспорта чипов ИИ в Китай, в Китае нет консенсуса по поводу импорта чипов ИИ из США. Чем закончится дискуссия можно только гадать, цена вопроса - значительна для обеих сторон.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника Корея Италия международное сотрудничество геополитика
--
Публикации по теме:
14.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: США одобрили экспорт чипов H200 Nvidia; Китай уточнил импортную политику, но неясности остались / MForum.ru
11.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайские компании уже применяют Nvidia H200? / MForum.ru
11.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайские ByteDance и Alibaba хотят заказать американские чипы Nvidia H200 / MForum.ru
10.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Есть ли в Китае локальная альтернатива Nvidia H200? / MForum.ru
09.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Правительство США одобрило продажи чипов Nvidia H200 в Китай / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru